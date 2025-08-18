'Gerencia vitória russa': a imagem de Trump após reunião com Putin

O encontro entre Donald Trump e Vladimir Putin foi encarado pela comunidade internacional como um "aceno" americano para os russos, que levantou o alerta para aliados europeus dos EUA.

O que aconteceu

Jornais internacionais ressaltaram que, após encontrar Putin, Trump voltou atrás com ideia de trégua. Analistas explicaram que isso mostra uma desvantagem para o lado ucraniano do conflito, já que aliados europeus já tinham feito apelo a Trump para um cessar-fogo antes da reunião dele com o presidente russo.

"Ao voltar atrás na estratégia combinada com aliados europeus, Trump se alinhou com Putin", diz The New York Times. A publicação afirmou que Trump deve insistir para que a Ucrânia ceda o resto da região do Donbas, no leste do país, a Putin em troca da promessa de que a Rússia não atacaria mais a Ucrânia nem outros países europeus. Promessas do tipo já foram quebradas anteriormente por Putin, lembrou o jornal.

Líderes europeus vieram aos EUA com Zelensky para "garantir que Trump não se inclinou demais para o lado russo", diz outro analista do NYT. O colunista David E. Sanger ressaltou a comitiva de líderes europeus que foi com Zelensky aos EUA hoje. Segundo ele, a reação de Trump após reunião com Putin abalou os líderes e fizeram eles questionarem se "mais uma vez", o americano foi influenciado pelo presidente russo.

"Pressa de Trump por cessar-fogo faz com que Putin dite os termos de paz", afirmam analistas ao jornal americano Washington Post. Especialistas ouvidos pela publicação afirmaram que buscar um acordo de paz sem antes negociar um cessar-fogo favorece o lado russo. "Para um presidente que ama vencer, vitórias são mais importantes do que os detalhes", afirmou.

Trump "traiu as promessas vazias feitas a Kiev e a aliados europeus antes do encontro e deu um presente ao Kremlin", diz The Guardian. Editorial do jornal inglês afirmou que o americano se mostra determinado a "forçar a Ucrânia a orbitar Moscou", restringindo a capacidade do país de Zelensky de agir como um estado independente.

Cartunista Nicola Jennings, do The Guardian, ressaltou 'tapete vermelho' estendido pelos EUA a Putin Imagem: The Guardian

"Trump está gerenciando a vitória da Rússia", afirma The Independent. Sam Kiley, editor de assuntos internacionais do jornal britânico, afirmou que ao se reunir com Zelensky hoje, Trump vai "falar com a mente do Kremlin".

Trump tem sido agente de Putin na Ucrânia. Agora, os líderes do Reino Unido, Alemanha, França, Itália, Finlândia, da União Europeia e da OTAN esperam fortalecer Zelensky em um momento diplomático crucial da invasão de Putin.

The Independent, jornal britânico

"Encontro foi favorável ao presidente russo e a Europa deve responder com firmeza", diz jornal francês Le Monde. A publicação afirmou que, mesmo sendo procurado internacionalmente, Putin foi recebido com "todas as honras reservadas para um líder respeitoso de uma grande potência".

"Fascínio" de Trump por Putin foi destacado pelo jornal alemão Deutsche Welle. "Críticas, mesmo que sutis, estiveram ausentes dos lábios de Trump. Ele é conhecido por ser menos tímido com outros convidados de Estado", afirmou o DW.

Fala da porta-voz do ministério das Relações Exteriores da Rússia, que disse que os EUA estenderam "um belo tapete vermelho para Putin", foi destacada pelo jornal americano Axios. Publicação ressaltou aspa dada por Maria Zakharova como um sinal de que a reunião foi boa para o lado russo e disse que o pronunciamento conjunto após a reunião dos presidentes teve "pouco conteúdo, mas muitos elogios".