Topo

Notícias

Quina acumula e prêmio sobe para R$ 3 milhões milhões; confira dezenas

Priscila Zambotto/Getty Images
Imagem: Priscila Zambotto/Getty Images
do UOL

Colaboração para o UOL

18/08/2025 20h02Atualizada em 18/08/2025 21h00

Ninguém acertou as cinco dezenas sorteadas hoje no concurso 6803 da Quina.

O que aconteceu:

Os números sorteados foram 27-33-43-65-71.

Relacionadas

Mega-Sena acumula e prêmio chega a R$ 65 milhões; confira dezenas sorteadas

+ Milionária: Prêmio acumula e vai a R$ 145 milhões; veja números e time

Prêmio da Timemania acumula e vai a R$ 16,5 milhões; confira números e time

O próximo concurso será realizado na terça, com prêmio estimado de R$ 3 milhões.

Houve 27 jogos vencedores com quatro acertos; cada um deles ganhou R$ 11.875,74.

2.390 apostas acertaram três números e faturaram R$ 127,77 cada uma.

60.296 apostas com dois acertos levaram R$ 5,06.

Como participar do próximo sorteio da Quina?

Você pode escolher de cinco a 15 números de 1 a 80. As apostas precisam ser feitas até uma hora antes do concurso, ou seja, as lotéricas credenciadas e o site oficial da Caixa vão registrar os jogos até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio.

Quanto custa a aposta da Quina?

Apostar na Quina custa no mínimo R$ 3 (com cinco números), mas pode chegar a pouco mais de R$ 9 mil (com 15).

Qual é a chance de ganhar o prêmio máximo da Quina?

Com a aposta mínima de cinco números (que custa R$ 3), você tem uma chance em 24 milhões de acertar todas elas e levar o maior prêmio da Quina. Se colocar mais uma dezena no jogo, o preço da aposta sobe para R$ 18, mas as chances passar a ser de uma em quatro milhões.

Como funciona o bolão oficial da Quina?

As apostas em grupo no bolão da Quina custam desde R$ 15, mas a cota mínima é de R$ 4 por participante. A Caixa permite de duas a 50 cotas nessa modalidade.

As mais lidas agora

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Notícias

Presidente finlandês afirma que Putin não é confiável

Swiatek vence Paolini e conquista seu 1º WTA 1000 de Cincinnati

Presidente finlandês diz que Putin "não é confiável"

Zelenskiy diz que garantias de segurança para a Ucrânia serão elaboradas em 10 dias

Trump tenta reunir Putin e Zelensky

Zelensky se declara pronto para encontro bilateral com Putin para terminar a guerra

EUA enviam navios de guerra para perto da Venezuela para combater cartéis de drogas, dizem fontes

Hamas diz que concorda com cessar-fogo de 60 dias

Macron pede sanções contra a Rússia se diplomacia fracassar

Zelensky declara-se pronto para encontro bilateral com Putin para acabar com a guerra

STF abre prazo para alegações finais do Núcleo 4 da trama golpista