Topo

Notícias

Quem são mãe, filha e amiga encontradas mortas em praia na Bahia

São Paulo

18/08/2025 07h53

As corpos de três mulheres encontradas mortas no sábado, 16, em um matagal da Praia do Sul, em Ilhéus, no sul da Bahia, foram identificados como: Maria Helena do Nascimento Bastos, de 41 anos, a filha dela Mariana Bastos da Silva, de 20, e a amiga delas Alexsandra Oliveira Suzart, de 45, de acordo com a polícia.

Alexandra e Maria Helena eram professoras da rede municipal de ensino. A Associação dos Professores Profissionais de Ilhéus (APPI-APLB) lamentou o episódio.

"Este ato de violência nos choca e entristece profundamente, atingindo não apenas as famílias envolvidas, mas toda a comunidade escolar", escreveu, em postagem feita no Instagram da entidade.

No domingo, 17, dezenas de mulheres caminharam pela BA-001 para protestar contra as mortes e pedir justiça.

O caso é investigado como triplo homicídio pelo Núcleo de Homicídios de Ilhéus, que realiza oitivas e diligências investigativas para identificar a autoria e motivação do crime. De acordo com a Polícia Civil da Bahia, os corpos das vítimas tinham ferimentos provocados por arma branca.

O material genético das vítimas foi coletado para exames periciais. A polícia informou que imagens de câmeras de segurança de estabelecimentos comerciais da região foram coletadas e serão analisadas, com o objetivo de auxiliar na apuração e identificação da autoria.

Familiares das vítimas já haviam dado queixa do desaparecimento na Delegacia Territorial de Ilhéus, que tentava localizá-las. As três mulheres foram vistas pela última vez na tarde de sexta-feira, 15, quando saíram de casa para caminhar com um cachorro. O animal foi localizado amarrado próximo dos corpos.

As mais lidas agora

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Notícias

Zelensky está nos EUA e vai encontrar Trump hoje: veja o que esperar

Zelensky afirma que Rússia não deveria ser 'premiada' por invadir a Ucrânia

Quem são mãe, filha e amiga encontradas mortas em praia na Bahia

Trump diz à Ucrânia para desistir da Otan e da Crimeia antes de reunião com Zelenskiy

Retiro espiritual do grupo Legendários em Goiás é atacado por abelhas

Número de mortos em explosão de fábrica de armas na Rússia sobe para 20

Caixa começa a pagar Bolsa Família de agosto

Quatro migrantes encontrados mortos na Turquia, afirma Guarda Costeira

Um senador e um ex-presidente, os candidatos do 2º turno na Bolívia

Direita boliviana disputará segundo turno presidencial inédito

Bolívia definirá presidente em 2º turno entre dois candidatos de direita