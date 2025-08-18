Herdeiro e conservador: quem é o presidente do Equador que Lula recebe hoje

O presidente Lula recebe hoje o líder equatoriano, Daniel Noboa, herdeiro de uma das maiores fortunas do país e conhecido por adotar um discurso de direita com inspiração no estilo de Jair Bolsonaro e Nayib Bukele, presidente de El Salvador.

Quem é Daniel Noboa

Filho de magnata das bananas, Noboa nasceu nos EUA e virou o presidente mais jovem da história do Equador. Aos 37 anos, carrega a herança de uma das maiores fortunas do país e formação em universidades como New York University, Harvard, George Washington e Northwestern.

Ele foi eleito em 2023, aos 35 anos, para um mandato-tampão. Na ocasião, o então presidente Guillermo Lasso dissolveu o Congresso e abriu o caminho para a realização de eleições antecipadas para fugir da destituição em um julgamento político por corrupção.

Foi reeleito em abril desse ano sob acusação, sem provas, de fraude por parte da rival Luisa González. No entanto, Observadores da OEA (Organização dos Estados Americanos) e da União Europeia, bem como dos Estados Unidos, afirmaram que Noboa venceu com folga a votação. Os representantes da UE consideraram a eleição transparente e bem organizada, e rejeitaram veementemente as alegações de fraude.

Em 2024, Noboa decretou "conflito armado interno" e classificou 22 gangues como terroristas. A medida foi resposta a ataques violentos, incluindo a invasão de um estúdio de TV, e colocou militares nas ruas e dentro das prisões.

Noboa combina a imagem de líder militar com persona midiática nas redes. Surge em uniformes prometendo sufocar cartéis que, segundo ele, usam o país como rota de 70% da cocaína mundial, enquanto exibe rotina fitness, religiosidade e proximidade com eleitores.

Entre suas medidas mais polêmicas estão projetos de prisões em massa, inspirados no modelo de Bukele. Os detalhes dessas propostas acabaram se tornando marca de seu governo.

A invasão da embaixada do México em Quito colocou Noboa no centro de uma crise diplomática. Em 2024, ordenou a prisão de Jorge Glas na sede diplomática, o que gerou repúdio internacional e disputa na Corte Internacional de Justiça. Fora do país, buscou apoio de Donald Trump e firmou acordo com Erik Prince, fundador da Blackwater, cujos funcionários mataram e feriram dezenas de civis no Iraque.

Ex-esposa, Gabriela Goldbaum, afirma ter sido alvo de violência vicária (praticada contra terceiros para atingir a mulher), ao usar a filha que os dois têm para lhe causar "dor'. Ele, por sua vez, disse que ela violava direitos de visita da criança e que havia uma "intenção maliciosa" de "incomodar a campanha", segundo o jornal El País. Hoje, ele é casado com a influenciadora Lavinia Valbonesi, que divide com ele a exposição pública e a construção da imagem presidencial.

Já sua vice, Verónica Abad, apresentou uma queixa contra ele por violência política de gênero em 2024. Ele diz que foi um erro tê-la escolhido como dupla.

Prisões ao estilo Bukele

Noboa prometeu sufocar o narcotráfico e militarizou as prisões desde 2023. Para isso, decretou estados de emergência sucessivos e reforçou a presença de militares no sistema carcerário. Com 18 milhões de habitantes, o Equador tem taxa de homicídio de 38 mortes a cada 100 mil habitantes —no Brasil, com população de 216 milhões, a taxa é de 22 por cada 100 mil habitantes.

Inspirado em Bukele, anunciou mega-prisões e navios-prisão para isolar líderes do crime. As imagens de presos seminus renderam comparações imediatas, mas os projetos ficaram marcados por atrasos e ataques a canteiros.

Projeto para construir um presídio na Amazônia gerou protestos indígenas e ambientais. Noticiada pelo El País, a polêmica reforçou críticas de que a medida privilegia soluções de impacto político sem enfrentar a superlotação carcerária.

Organizações de direitos humanos acusam Noboa de abusos nos estados de exceção. A estratégia reforça a imagem de "novo Bukele", mas amplia riscos de violações e de desgaste democrático.

Riscos à democracia

Organismos internacionais alertam para riscos à democracia no governo Noboa. O Carnegie Endowment for International Peace, centro de pesquisa em Washington especializado em política internacional, aponta que a militarização e o uso prolongado de medidas de exceção corroem instituições e concentram poder no Executivo.

ONG critica tentativa de Noboa de copiar o modelo Bukele no Equador. A Wola (Washington Office on Latin America, sediada em Washington e especializada em direitos humanos e democracia na América Latina, alerta que as prisões em massa podem gerar abusos sem reduzir de forma sustentável o poder do narcotráfico.

A invasão da embaixada do México em Quito gerou crise diplomática e repúdio internacional. O episódio levou a uma ação na Corte Internacional de Justiça e rendeu críticas de aliados regionais e dos Estados Unidos.

Essa é a primeira visita oficial de Noboa ao Brasil após ser reeleito em abril. Ele será recebido por Lula no Palácio do Planalto. A agenda inclui comércio, integração regional, meio ambiente e segurança, áreas em que o governo busca ampliar a cooperação com Quito.

*Com AFP e Reuters