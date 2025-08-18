Topo

Quatro migrantes encontrados mortos na Turquia, afirma Guarda Costeira

18/08/2025 06h58

Pelo menos quatro migrantes morreram durante uma travessia com um bote inflável nesta segunda-feira na costa oeste da Turquia, informaram as autoridades.

O incidente aconteceu durante a madrugada, na costa do distrito de Karaburun, no Mar Egeu, informou o comando da Guarda Costeira em um comunicado.

As autoridades resgataram dois migrantes e encontraram quatro corpos. As buscas pelos desaparecidos prosseguem com a ajuda de um helicóptero, um drone, um navio e cinco embarcações.

As nacionalidades e o número de migrantes que a embarcação transportava não foram determinados.

Apenas 30 quilômetros separam Karaburun das ilhas gregas de Lesbos e Chios. Muitos migrantes enfrentam a curta, mas perigosa, rota entre a costa turca e as ilhas gregas vizinhas com o objetivo de entrar no território da União Europeia. 

Segundo a Organização Internacional para as Migrações (OIM), mais de 1.000 migrantes desapareceram ou morreram afogados no mar Mediterrâneo em 2025.

