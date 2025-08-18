Qual a placa do rodízio em SP hoje? Veja restrições para segunda-feira (18)

O rodízio municipal de veículos em São Paulo acontece de segunda-feira a sexta-feira. Hoje, a proibição é para carros com finais de placas 1 e 2.

Como funciona o rodízio em SP

Alguns veículos ficam impedidos de circular no centro expandido da cidade. A proibição varia conforme a placa do carro ou o dia da semana.

Nas vias da área vermelha (veja abaixo a imagem) não circulam automóveis e caminhões. Os horários são das 7h às 10h e das 17h às 20h, exceto no feriado.

Finais de placa 1 e 2 - Rodízio às segundas-feiras

Finais de placa 3 e 4 - Rodízio às terças-feiras

Finais de placa 5 e 6 - Rodízio às quartas-feiras

Finais de placa 7 e 8 - Rodízio às quintas-feiras

Finais de placa 9 e 0 - Rodízio às sextas-feiras

Mapa do rodízio em São Paulo Imagem: Reprodução/CET/Prefeitura de São Paulo

Nas vias limítrofes da área vermelha, os caminhões estão liberados. Porém, devem respeitar as demais regulamentações de restrição ao seu trânsito.

Motorista comete infração média se não respeitar a norma. A multa prevista é de R$ 130,16, além de quatro pontos na CNH (Carteira Nacional de Habilitação).

A restrição tem exceções. Ela não se aplica a motocicletas e similares, além de transporte coletivo e de lotação, transporte escolar, guinchos, devidamente autorizados; além de veículos destinados a socorro e salvamento, polícia, entre outras exceções descritas em legislação.

O rodízio foi implementado em 1997. A medida visa reduzir o congestionamento no centro expandido. Leia aqui outras dúvidas a respeito da norma.