Qual a placa do rodízio em SP amanhã? Veja restrições para terça (19)

Implementação do rodízio em São Paulo começou em 1997 - Paulos Lopes/BW Press/ Estadão Conteúdo
Implementação do rodízio em São Paulo começou em 1997 Imagem: Paulos Lopes/BW Press/ Estadão Conteúdo
Do UOL, em São Paulo

18/08/2025 12h00

O rodízio municipal de veículos em São Paulo acontece de segunda-feira a sexta-feira. Amanhã, terça-feira (19), a norma impede a circulação de automóveis com finais de placa 3 e 4.

Como funciona o rodízio em SP

Alguns veículos ficam impedidos de circular no centro expandido da cidade. A proibição varia conforme a placa do carro ou o dia da semana.

Nas vias da área vermelha (veja abaixo a imagem) não circulam automóveis e caminhões. Os horários são das 7h às 10h e das 17h às 20h, exceto no feriado.

  • Finais de placa 1 e 2 - Rodízio às segundas-feiras
  • Finais de placa 3 e 4 - Rodízio às terças-feiras
  • Finais de placa 5 e 6 - Rodízio às quartas-feiras
  • Finais de placa 7 e 8 - Rodízio às quintas-feiras
  • Finais de placa 9 e 0 - Rodízio às sextas-feiras
Mapa do rodízio em São Paulo - Reprodução/CET/Prefeitura de São Paulo - Reprodução/CET/Prefeitura de São Paulo
Mapa do rodízio em São Paulo
Imagem: Reprodução/CET/Prefeitura de São Paulo

Nas vias limítrofes da área vermelha, os caminhões estão liberados. Porém, devem respeitar as demais regulamentações de restrição ao seu trânsito.

Motorista comete infração média se não respeitar a norma. A multa prevista é de R$ 130,16, além de quatro pontos na CNH (Carteira Nacional de Habilitação).

A restrição tem exceções. Ela não se aplica a motocicletas e similares, além de transporte coletivo e de lotação, transporte escolar, guinchos, devidamente autorizados; além de veículos destinados a socorro e salvamento, polícia, entre outras exceções descritas em legislação.

O rodízio foi implementado em 1997. A medida visa reduzir o congestionamento no centro expandido. Leia aqui outras dúvidas a respeito da norma.

