Putin e Trump conversaram sobre aumento do nível de representantes em negociações sobre Ucrânia, diz agência russa

18/08/2025 19h57

(Reuters) - O presidente russo, Vladimir Putin, e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, conversaram em uma ligação telefônica de 40 minutos sobre a ideia de elevar o nível dos representantes nas negociações com a Ucrânia, informou a agência RIA na terça-feira (horário local, ainda segunda-feira em Brasília).

"Foi discutida a ideia de que valeria a pena explorar a possibilidade de elevar o nível dos representantes dos lados ucraniano e russo, ou seja, os representantes que participam das negociações diretas mencionadas", disse Yuri Ushakov, assessor do Kremlin, segundo a agência de notícias RIA.

(Reportagem de Lidia Kelly em Melbourne)

