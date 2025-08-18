PSDB perde seu último governador: Eduardo Riedel vai se filiar ao PP

O PSDB perderá seu último governador. Eduardo Riedel, à frente de Mato Grosso do Sul, o último reduto dos tucanos, vai assinar a filiação ao PP nesta terça-feira, 19, em Brasília.

Procurada, a assessoria de imprensa de Riedel não havia se manifestado até a publicação deste texto.

Nesta segunda-feira, 18, Riedel comunicou a decisão ao presidente nacional do PSDB, Marconi Perillo, em almoço em Campo Grande. A saída já era esperada, e Perillo afirmou que as portas do partido permanecem abertas. Antes de Riedel, os governadores do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, e de Pernambuco, Raquel Lyra, já tinham deixado o ninho tucano.

Riedel, que disputará a reeleição no ano que vem, foi cortejado por Gilberto Kassab para migrar ao PSD, mas aliados dizem que ele optou pelo PP pela maior capilaridade no Estado. Riedel também sempre foi próximo da senadora Tereza Cristina, que comanda o partido no Estado.

Apesar de recusar o convite de Kassab, interlocutores garantem que Riedel se comprometeu a manter alinhamento nacional com o PSD e apoiar o bloco que a legenda tenta articular para 2026.

Hoje, Kassab trabalha com duas opções internas - Ratinho Jr., governador do Paraná, e Eduardo Leite, do Rio Grande do Sul. No entanto, o cacique também mantém aberta a possibilidade de embarcar em um projeto presidencial de Tarcísio de Freitas (Republicanos), atual governador de São Paulo.