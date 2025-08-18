Topo

Notícias

Projeção do Focus para crescimento do PIB de 2025 continua em 2,21%

Brasília

18/08/2025 09h03

A mediana do relatório Focus para o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro em 2025 continuou em 2,21%. Considerando apenas as 41 projeções atualizadas nos últimos cinco dias úteis, mais sensíveis a novidades, a estimativa também continuou em 2,21%.

O Banco Central (BC) aumentou a sua estimativa de crescimento da economia brasileira este ano, de 1,9% para 2,1%, no Relatório de Política Monetária (RPM) do segundo trimestre. Segundo a autarquia, a atividade continua resiliente, embora já seja possível observar "certa moderação" no ritmo de expansão.

A estimativa intermediária do Focus para o crescimento da economia brasileira em 2026 continuou em 1,87%. Um mês antes, era de 1,88%. Considerando só as 38 projeções atualizadas nos últimos cinco dias úteis, passou de 1,87% para 1,90%.

A mediana para o crescimento do PIB de 2027 caiu de 1,93% para 1,87%, ante 2,00% de quatro semanas antes. A estimativa intermediária para 2028 ficou estável, em 2,0%, pela 75ª semana seguida.

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Notícias

Ucrânia 'luta pela própria terra', diz Zelensky antes de encontrar Trump

"Questão" de Taiwan é assunto interno, diz China em resposta a Trump

A direita festiva é global e a esquerda perdeu a ousadia

Mercado passa a ver inflação abaixo de 5% este ano pela 1ª vez desde janeiro, mostra Focus

Quatro pontos-chave da surpreendente eleição presidencial da Bolívia

Líderes europeus e Zelensky se reunirão antes do encontro na Casa Branca

Fuvest abre inscrições para vestibular 2026 nesta segunda; veja o cronograma

Polícia de Dubai recupera diamante roubado avaliado em US$ 25 milhões

Al Gore: Solução climática está mais próxima que imaginamos

Nova proposta de cessar-fogo em Gaza prevê entrega de reféns em até 60 dias

Trump diz que assinará decreto sobre votação pelo correio e urnas para eleições de 2026