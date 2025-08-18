Topo

Professor da UFRN diz que levou cuspida no rosto após discurso em formatura

Professor diz que foi agredido após discurso - Reprodução/Instagram/@adrianoufrn50
Professor diz que foi agredido após discurso Imagem: Reprodução/Instagram/@adrianoufrn50
Do UOL, em São Paulo

18/08/2025 17h32

O professor Adriano Gomes, do Departamento de Comunicação Social da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), relatou ter levado uma cuspida no rosto após um discurso durante uma cerimônia de formatura na última quinta-feira.

O que aconteceu

A agressão teria sido motivada pelo fato de o professor ter usado a frase "fascismo nunca mais" durante a solenidade. O docente fez o discurso de colação de grau do Centro de Ciências Humanas Letras e Artes (CCHLA).

Homem teria dito que a expressão foi usada de forma indevida, contou Gomes. "Aqui no Brasil não existe fascismo e nunca existiu", teria dito o agressor.

Ele cuspiu na minha cara e depois dessa atitude e não fosse a intervenção de alguns colegas que estavam próximos a mim, eu seguramente teria sido agredido fisicamente para além da agressão verbal. Então, eu quero deixar registrada aqui a minha indignação por essa atitude infeliz desse senhor, que eu não sei quem é, e deixar mais uma vez registrada essa expressão que a gente deve levar para sempre. Fascismo, nunca mais. Adriano Gomes, do Departamento de Comunicação (Decom)

Universidade repudiou a violência em nota."A Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) presta solidariedade ao professor Adriano Gomes, do Departamento de Comunicação (Decom), em virtude da agressão sofrida ao final da solenidade de Colação de Grau do Centro de Ciências Humanas Letras e Artes (CCHLA), ao mesmo tempo em que reitera o repúdio a qualquer tipo de violência, preconceito ou discriminação."

O homem ainda não foi identificado, e professor registrou um boletim de ocorrência. "Informo que o B.O já foi feito e agora o caso segue com a polícia e com a justiça", escreveu Gomes em rede social.

