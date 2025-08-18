Topo

Notícias

Produtividade cai 5,6% e ATR recua 4,5% em julho no Centro-Sul em um ano, diz CTC

18/08/2025 17h35

São Paulo, 18 - O desempenho dos canaviais na região Centro-Sul registrou queda em julho ante igual mês da safra anterior, segundo dados da Plataforma de Benchmarking do Centro de Tecnologia Canavieira (CTC). A produtividade média foi de 81,3 toneladas por hectare, contra 86,1 t/ha em julho de 2024, queda de 5,6%. A qualidade da cana, medida pelos Açúcares Totais Recuperáveis (ATR), recuou 4,5%, passando de 140 kg/t para 133,7 kg/t.No acumulado da safra, os números mostram redução de 9,8% na produtividade, com média de 79,8 t/ha frente às 88,4 t/ha do ciclo anterior. Já o ATR acumulado caiu para 125,2 kg/t, contra 129,3 kg/t da última safra, recuo de 3,2%.

As mais lidas agora

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Notícias

Petróleo fecha em alta moderada, de olho nas reuniões nos EUA sobre a Ucrânia

Produtividade cai 5,6% e ATR recua 4,5% em julho no Centro-Sul em um ano, diz CTC

Prefeitura de São Paulo pede que TJ derrube liminar que suspende bônus dos Cepacs

Professor da UFRN diz que levou cuspida no rosto após discurso em formatura

Nice contrata atacante espanhol Kevin Carlos

Mulher que vendeu cetamina que matou Mathew Perry vai se declarar culpada

Influenciador Hytalo Santos é transferido de prisão; saiba os próximos passos

'Até marido e mulher discordam', diz Zema após Carlos Bolsonaro chamar governadores de ratos

Governo Trump revogou mais de 6.000 vistos de estudante, diz Departamento de Estado

Evo Morales celebra pico histórico de votos nulos que incentivou na Bolívia

Hytalo Santos chora ao ser transferido com marido para presídio em SP