Topo

Notícias

Prio diz que FPSO Peregrino foi interditado pela ANP

18/08/2025 08h19

SÃO PAULO (Reuters) - A petrolífera Prio anunciou nesta segunda-feira que a Agência Nacional do Petróleo (ANP) decidiu interditar a plataforma flutuante Peregrino, operada atualmente pela Equinor, segundo fato relevante ao mercado.

Segundo a companhia brasileira, a agência exigiu "pontos de melhorias", com os principais deles sendo "documentação de gestão e análise de risco e adequações de sistema de dilúvio".

A empresa estimou que os trabalhos para resolver as pendências vão levar três a seis semanas para serem cumpridos integralmente.

(Por Alberto Alerigi Jr.)

As mais lidas agora

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Notícias

Fuvest abre inscrições para vestibular 2026 nesta segunda; veja o cronograma

Polícia de Dubai recupera diamante roubado avaliado em US$ 25 milhões

Al Gore: Solução climática está mais próxima que imaginamos

Nova proposta de cessar-fogo em Gaza prevê entrega de reféns em até 60 dias

Trump diz que assinará decreto sobre votação pelo correio e urnas para eleições de 2026

Eleição na Assembleia Legislativa também foi parar no Supremo e virou foco de crise

'Não há menor chance de recuar um milímetro', diz Moraes ao Washington Post

Quase 200 ativistas, incluindo Greta Thunberg, bloqueiam principal refinaria da Noruega

Furacão Erin ameaça voltar a se intensificar ao se aproximar das Bahamas

Irã diz que continuará negociações com AIEA após restringir acesso

Dino decide contra adversário de seu grupo no Maranhão e abre disputa local