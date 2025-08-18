Principais líderes da Europa se juntam a Zelenski em reunião com Trump

Após a reunião entre o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o da Rússia, Vladimir Putin, ter terminado sem um acordo claro para um cessar-fogo no conflito com a Ucrânia, os principais líderes europeus resolveram se juntar ao presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, na reunião que ele terá hoje na Casa Branca com Trump. Além de apoiar a Ucrânia, a Europa não quer ficar isolada das negociações para o fim da guerra. Devem viajar a Washington o presidente francês, Emmanuel Macron, o primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, o chanceler alemão, Friedrich Merz, a primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, e o presidente finlandês, Alexander Stubb. Também deverão estar presentes na reunião a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, e o secretário-geral da Otan, Mark Rutte. Zelenski admitiu ontem, pela primeira vez, que as negociações de paz podem envolver a perda de território para a Rússia, "Precisamos de negociações reais, o que significa que podemos começar por onde está a linha de frente agora", disse ele, após encontro com a presidente da Comissão Europeia, em Bruxelas. Saiba mais.

Bolívia encerra domínio da esquerda e terá 2º turno com a direita. Pela primeira vez em 20 anos, o partido MAS (Movimento ao Socialismo), que teve no ex-presidente Evo Morales sua figura mais emblemática, ficará de fora da disputa pela Presidência da Bolívia. Após o pleito realizado ontem, a eleição foi para o segundo turno com o senador Rodrigo Paz Pereira e o ex-presidente Jorge "Tuto" Quiroga, ambos da oposição, de acordo com dados preliminares. Os números totais devem ser conhecidos em até sete dias. Dados divulgados por volta das 22h20 (horário de Brasília) de ontem mostravam Paz Pereira com 32,08%, Quiroga com 26,94% e Samuel Doria Medina com 19,93%. Na esquerda, Andrónico Rodríguez tinha 8,11% e Eduardo del Castillo, 3,14%. Os votos nulos, defendidos por Evo, somavam 19%. Esta também é a primeira vez que o país terá segundo turno desde a Constituição de 2009. Saiba mais.

Justiça manda Google quebrar sigilo de e-mail que ameaçou influenciador. O youtuber Felipe Bressanim Pereira, conhecido como Felca, foi ameaçado de morte por e-mails no sábado, com mensagens que faziam referência ao vídeo no qual ele denunciou o influenciador Hytalo Santos por exploração de crianças e adolescentes em redes sociais. O Tribunal de Justiça de São Paulo determinou ontem que o Google forneça os dados do usuário que enviou as ameaças atendendo a um pedido do advogados do influenciador. O juiz determinou, em caráter emergencial, que a Google Brasil forneça em 24 horas todos os dados de identificação vinculados à conta de e-mail utilizada nas ameaças, incluindo: IPs de acesso dos últimos seis meses, portas lógicas de origem, registros detalhados de data e horário e dados cadastrais do usuário. Segundo a liminar, Felca recebeu e-mails enviados pelo endereço "jeffersondasilva763@gmail.com" e as mensagens continham os dizeres "prepara pra morrer vc vai pagar com a sua vida" e "vc vai morrer se prepara por sua vida vc corre risco e vai pagar com a vida".

Manifestantes paralisam Israel em protesto por cessar-fogo e volta de reféns. Centenas de milhares de pessoas tomaram ontem as ruas em Israel para protestar contra a condução da guerra na Faixa de Gaza por Benjamin Netanyahu. Segundo a imprensa israelense, pelo menos 220 mil manifestantes em todo o país lotaram as ruas em um dos maiores protestos contra o governo desde o início da guerra, em 7 de outubro de 2023. Manifestantes agitavam bandeiras de Israel, faixas amarelas —a cor usada para representar as demandas dos familiares de reféns— e outros símbolos, com fotos dos sequestrados. Em algumas cidades, manifestantes bloquearam vias, incluindo a rodovia que conecta Jerusalém e Tel Aviv, as duas principais cidades do país. Em reunião em seu gabinete, Netanyahu criticou quem pede o fim da guerra sem a derrota do grupo terrorista palestino, dizendo que esse posicionamento "apenas fortalece a posição do Hamas e atrasa a libertação dos reféns". Veja imagens dos protestos.

Santos perde de 6 a 0 para o Vasco e técnico é demitido. O treinador Cléber Xavier não resistiu à histórica goleada de 6 a 0 para o Vasco neste domingo, pelo Campeonato Brasileiro, e foi dispensado logo após o jogo. O Santos vinha de vitórias contra Juventude (3 a 1) e Cruzeiro (2 a 1), mas foi humilhado pelo Vasco de Fernando Diniz diante de sua própria torcida, que encheu o estádio do MorumBis, em São Paulo. Cléber Xavier nem concedeu entrevista coletiva após o jogo, e deixou o comando do Santos após menos de quatro meses de trabalho, nos quais conduziu a equipe por 15 jogos, sendo cinco vitórias, quatro empates e seis derrotas. Saiba como foi a partida.