Por R$ 73, estante ajuda a organizar a casa: 'cabe muita coisa'

Quem está em busca de uma solução barata de organização pode gostar dessa estante que o Guia de Compras UOL garimpou. O produto está custando R$ 72,90 na Amazon.

Foram mais de 800 compras recentemente no site. Indicada para quarto e sala de estar, o produto evita que os objetos fiquem espalhados e facilita na hora de encontrá-los no dia a dia. Saiba mais sobre a estante a seguir.

O que o fabricante diz sobre esse modelo

Feita de polipropileno, com acabamento escovado;

Medidas: 1,36 m (altura) x 55 cm (largura) x 25 cm (profundidade);

Promete economizar espaço e ser resistente;

Capacidade máxima: 7 kg

Inclui cinco prateleiras e 16 tubos;

O produto exige montagem.

O que diz quem comprou

São mais de 6.100 avaliações de compradores na Amazon. Já a pontuação média ficou em 4,5 (do total de cinco). Veja a seguir algumas opiniões de compradores:

Superútil e versátil. Comprei alguns para usar com a finalidade de guardar calçados (...) e livros. Deixou o cantinho mais organizado. Qualidade muito boa. Fácil montagem e limpeza. É um plástico bem firme e resistente. Entrega rápida e bem embalada. Recomendo. Samuel

Perfeita para ambientes onde se precisa de espaço. Cabe muita coisa mesmo sendo pequena. Ideal para lavanderias e despensas. Kássia

O produto é 10/10. Eu montei em dez minutos. Coube tudo e ainda sobrou espaço. Compraria mil dessas (risos). Amei. Jeovanna

Pontos de atenção

A principal queixa de consumidores é sobre a dificuldade para encaixe de peças, o que torna a montagem mais difícil.

Os encaixes são muito ruins e dá muito trabalho para montar. Zaqueu

Os pilares de sustentação da prateleiras são ruins para encaixar. Tivemos dificuldade. Giuliano

A montagem é simples, mas tive um pouco de dificuldade nos encaixes. Talvez pudesse vir com alguma instrução para facilitar. Bruno

