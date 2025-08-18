Powell já usou discursos em Jackson Hole para alertar sobre inflação e desemprego; agora ele está dividido

Por Howard Schneider

WASHINGTON (Reuters) - O chair do Federal Reserve, Jerome Powell, usou a conferência anual do banco central dos Estados Unidos para prometer rigor no combate à inflação quando isso era necessário em 2022 e, no ano passado, saiu em defesa do mercado de trabalho com promessas de juros menores quando o desemprego parecia estar crescendo.

Em seu último discurso no simpósio de Jackson Hole antes do término de seu mandato em maio do próximo ano, Powell enfrentará na sexta-feira uma escolha entre as duas abordagens em um momento em que as informações recebidas têm confundido a estratégia do banco.

As autoridades do Fed estão divididas entre o risco de uma inflação mais alta ou de um desemprego mais elevado. Tanto os investidores quanto o governo do presidente Donald Trump têm fortes expectativas de que os juros cairão na reunião de setembro do Fed, independentemente disso.

No entanto, o fato de os juros serem ou não reduzidos pode ser menos importante do que a forma como Powell definirá os próximos passos na avaliação de uma economia que, segundo algumas medidas, está desacelerando, mas que, segundo outras, continua saudável, com sinais de aumento de preços ainda por vir.

Embora Powell tenha mudado de abordagem quando necessário, o momento atual pode fazer com que ele ainda esteja dividido entre as metas do Fed de preços estáveis e baixo desemprego.

"O Powell que eu conheço quer ser dependente dos dados e não tomar uma decisão antes do necessário", disse o ex-vice-chair do Fed Richard Clarida, agora consultor econômico global da Pimco.

"Se eles fizerem cortes em setembro, haverá uma discussão sobre comunicação. O que estamos comunicando? É só um e esperar? O primeiro de cinco ou seis? Mesmo que eles queiram cortar, a comunicação pode ser um desafio."

O discurso de Powell encerrará oito anos tumultuados no cargo, pontuados por uma pandemia global, um surto de inflação que levou a aumentos recordes dos juros e um fluxo incessante de insultos pessoais do presidente Trump.

Em seu discurso de 2022, Powell canalizou o falecido chair Paul Volcker ao se comprometer a acabar com a inflação, independentemente do custo para o emprego e o crescimento.

Agora, ele está sendo desafiado a canalizar o sucessor de Volcker, Alan Greenspan, outro arquétipo que Powell referenciou nos discursos de Jackson Hole, para olhar além dos sinais de risco de inflação e aproximar a taxa de 4,25% a 4,5% da área de 3% vista como "neutra", não mais destinada a restringir a economia.

A inflação permanece cerca de 1 ponto percentual acima da meta, com motivos para pensar que está subindo, mas o governo Trump argumenta que o risco de aumentos persistentes de preços é mínimo e será compensado pela desregulação da economia e pelo aumento da produtividade.

"Eles tentam ser mais orientados pelos dados, o que eu acho que é um erro", forçando os membros a aguardar a confirmação de que a inflação elevada recuará, disse recentemente o secretário do Tesouro, Scott Bessent.

O diretor do Fed Christopher Waller, que faz parte da lista de possíveis sucessores de Powell, também apresentou argumentos para ir além do risco de inflação decorrente de tarifas. Ele é a favor de cortes imediatos nos juros para se proteger contra o que acredita ser uma fraqueza crescente no mercado de trabalho.

Agora cabe a Powell dizer em quanto e, principalmente, sinalizar se o Fed está prestes a retomar os cortes, fazer uma primeira redução cautelosa sem prometer mais ou continuar esperando por mais dados.

Além do crescimento econômico e do emprego mais fraco, as coisas estão diferentes de um ano atrás. Os juros estão mais baixos e, portanto, menos restritivos, a taxa de desemprego permaneceu estável e a inflação, que vinha caindo mensalmente quando o Fed fez os cortes no ano passado, pouco mudou desde então.