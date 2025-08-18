Topo

Notícias

Portaria conjunta regulamenta contrato de gestão de estatais

Brasília

18/08/2025 08h36

Os ministérios da Gestão e Inovação em Serviços Públicos (MGI), Planejamento e Orçamento (MPO) e Fazenda publicaram portaria conjunta no Diário Oficial da União (DOU) para regulamentar o Contrato de Gestão entre estatais federais e o governo.

Em junho, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva editou decreto que formalizou o processo de transição entre empresas estatais federais dependentes e não dependentes. A mudança foi proposta ano passado na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) de 2025.

Como mostrou o Estadão/Broadcast em outubro de 2024, a mudança permite que essas empresas saiam dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, onde estão os gastos que se submetem aos limites fiscais, e façam parte do Orçamento de Investimento, onde estão as estatais independentes, como a Petrobras.

"A portaria integra a estratégia do governo federal para estruturar o processo de transição das empresas estatais federais da condição de dependência para a de não dependentes, tornando-as capazes de gerar suas próprias receitas e operar sem aportes regulares do Tesouro Nacional", afirmou o ministério, em nota nesta segunda-feira, 18.

Durante a vigência do Contrato de Gestão, as empresas mantêm o regime jurídico de dependência, com salários sujeitos ao teto de remuneração do serviço público federal e proibidas de realizar operações de crédito, conforme determina a Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF). O prazo do contrato é de até cinco anos, admitida a prorrogação por igual período.

A portaria conjunta desta segunda cria procedimentos operacionais para a apresentação, aprovação e acompanhamento do plano de sustentabilidade econômico-financeira da estatal que fará a transição para a não dependência. O texto prevê o monitoramento contínuo de indicadores e metas, bem como o acompanhamento periódico dos resultados e fluxos de caixa das empresas.

"Como já definido no decreto, a portaria estabelece que apenas as empresas estatais dependentes que apresentarem Índices de Sustentabilidade Financeira (IFS) igual ou superior a 0,4 nos últimos três exercícios poderão propor plano de sustentabilidade econômica e financeira com o objetivo de promover sua transição de dependente para não dependente. IFS de 0,4 significa que pelo menos 40% de suas despesas operacionais (incluindo gastos de pessoal) precisam ser pagas por receitas próprias", destacou o MGI.

Entre os indicadores que devem constar obrigatoriamente no plano e no contrato de gestão estão dados sobre eficiência, investimento, endividamento e liquidez. "As medidas representam um aprimoramento no marco regulatório, estabelecendo condições para que as estatais aprimorem seu desempenho de forma responsável, tornando-se mais eficientes, proativas em seus mercados e financeiramente autossustentáveis, gerando suas próprias receitas sem depender de aportes do Tesouro", completou o ministério.

As mais lidas agora

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Notícias

Fuvest abre inscrições para vestibular 2026 nesta segunda; veja o cronograma

Polícia de Dubai recupera diamante roubado avaliado em US$ 25 milhões

Al Gore: Solução climática está mais próxima que imaginamos

Nova proposta de cessar-fogo em Gaza prevê entrega de reféns em até 60 dias

Trump diz que assinará decreto sobre votação pelo correio e urnas para eleições de 2026

Eleição na Assembleia Legislativa também foi parar no Supremo e virou foco de crise

'Não há menor chance de recuar um milímetro', diz Moraes ao Washington Post

Quase 200 ativistas, incluindo Greta Thunberg, bloqueiam principal refinaria da Noruega

Furacão Erin ameaça voltar a se intensificar ao se aproximar das Bahamas

Irã diz que continuará negociações com AIEA após restringir acesso

Dino decide contra adversário de seu grupo no Maranhão e abre disputa local