Por que o presidente da Finlândia chama a atenção entre os líderes que negociam a paz na Ucrânia?

Paris, Berlim, Roma, Reino Unido e... Helsinque. Enquanto os dirigentes dos principais países da Europa se unem ao presidente ucraniano Volodymyr Zelensky para acompanhá-lo em reunião com Donald Trump, nos Estados Unidos, Alexander Stubb, à frente do governo finlandês, pode parecer um interlocutor privilegiado, mas é, na verdade, um grande interessado na manutenção da paz na região.

Da redação da RFI em Paris

Eleito em 2024 para um mandato de seis anos, o presidente finlandês de centro-direita Alexander Stubb é um aliado incondicional de Kiev e um defensor da Otan, aliança à qual seu país aderiu em 2023. Segundo o canal de notícias francês BFM TV, ele atuou como ministro em diversas pastas, como das Finanças, dos Assuntos Europeus e das Relações Exteriores, e também liderou o governo da Finlândia entre junho de 2014 e maio de 2015.

Tendo estudado nos Estados Unidos e na França, Stubb, de 57 anos, trabalhou em instituições da União Europeia e foi eleito eurodeputado. Em 2018, chegou a se candidatar à presidência da Comissão Europeia, defendendo uma presença mais forte do bloco no cenário internacional, mas acabou derrotado por Manfred Weber, que, por sua vez, foi sucedido por Ursula von der Leyen em 2019.

No âmbito da invasão da Ucrânia, Stubb tem participado intensamente das discussões, isso porque a Finlândia já travou duas guerras contra a antiga União Soviética, nos anos 1940, e a mais longa fronteira de seu país é exatamente com a Rússia: são mais de 1.300 quilômetros que tornam o Kremlin uma ameaça bastante concreta.

Proximidade com Donald Trump

Mas tudo indica que, apesar de ser um político com grande conhecimento da Europa, Stubb tem como trunfo a proximidade com Donald Trump. Zelensky teria até mesmo agradecido a ele por ajudá-lo a restabelecer o vínculo com os Estados Unidos.

Segundo o Wall Street Journal, Stubb se aproximou do presidente norte-americano durante uma partida de golfe na Flórida, no último inverno. Já o jornal francês Les Echos afirmou que, no último mês de fevereiro, o finlandês foi convidado para uma partida em Mar-a-Lago. Na ocasião, ele e Trump teriam passado mais de sete horas juntos. Foi quando o norte-americano perguntou se podia confiar em Vladimir Putin, e Stubb respondeu: "Você não pode."

O momento deu a Stubb um novo status como "intermediário-chave para os líderes europeus". Desde então, ele tem transmitido regularmente as posições dos países europeus a Trump.

Linha dura contra Moscou

Apesar da proximidade com Trump, Alexander Stubb mantém uma postura extremamente firme em relação a Vladimir Putin. Em entrevista ao Le Monde há um ano, ele disse que o processo de paz dependia da Rússia. E, em outras declarações à imprensa francesa, ele defende sanções contra Moscou e afirma que Putin não busca a paz.