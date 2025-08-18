Petróleo sobe com investidores focados em reunião Trump-Zelenskiy

Por Nicole Jao

NOVA YORK (Reuters) - Os preços do petróleo fecharam com alta de 1% nesta segunda-feira, após conversas entre o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e seu colega ucraniano, na sequência de uma cúpula inconclusiva entre os EUA e a Rússia no Alasca na sexta-feira.

Os contratos futuros do petróleo Brent subiram 1,14%, a US$66,60 por barril. O petróleo West Texas Intermediate (WTI) dos EUA subiu 0,99%, para US$63,42.

Na semana passada, o Brent caiu 1,1%, enquanto o WTI caiu 1,7%.

Trump e o presidente ucraniano Volodymyr Zelenskiy se reuniram nesta segunda-feira na Casa Branca para discutir um caminho para acabar com a guerra da Rússia na Ucrânia.

Falando aos repórteres no Salão Oval com Zelenskiy sentado ao seu lado, Trump expressou esperança de que a cúpula desta segunda-feira poderia eventualmente levar a uma reunião trilateral com o presidente russo Vladimir Putin, acrescentando que ele acredita que Putin quer que a guerra termine.

Trump disse à Ucrânia nesta segunda-feira para desistir das esperanças de recuperar a Crimeia anexada ou de se juntar à Otan, emergindo mais alinhado com Moscou na busca de um acordo de paz em vez de um cessar-fogo primeiro após sua reunião com Putin na sexta-feira.

"Não tento especular sobre o resultado", disse o analista do UBS Giovanni Staunovo. "Agora, o foco do mercado é saber se uma data para a reunião trilateral será anunciada."

A cúpula do Alasca terminou sem nenhum acordo para resolver ou pausar a guerra, embora Trump tenha saído das conversas mais alinhado com Moscou na busca de um acordo de paz em vez de um cessar-fogo primeiro.

(Reportagem de Nicole Jao em Nova York, Seher Dareen e Robert Harvey em Londres, Florence Tan em Cingapura e Sam Li em Pequim)