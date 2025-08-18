Topo

Notícias

Petróleo sobe com investidores focados em reunião Trump-Zelenskiy

18/08/2025 17h42

Por Nicole Jao

NOVA YORK (Reuters) - Os preços do petróleo fecharam com alta de 1% nesta segunda-feira, após conversas entre o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e seu colega ucraniano, na sequência de uma cúpula inconclusiva entre os EUA e a Rússia no Alasca na sexta-feira.

Os contratos futuros do petróleo Brent subiram 1,14%, a US$66,60 por barril. O petróleo West Texas Intermediate (WTI) dos EUA subiu 0,99%, para US$63,42.

Na semana passada, o Brent caiu 1,1%, enquanto o WTI caiu 1,7%.

Trump e o presidente ucraniano Volodymyr Zelenskiy se reuniram nesta segunda-feira na Casa Branca para discutir um caminho para acabar com a guerra da Rússia na Ucrânia.

Falando aos repórteres no Salão Oval com Zelenskiy sentado ao seu lado, Trump expressou esperança de que a cúpula desta segunda-feira poderia eventualmente levar a uma reunião trilateral com o presidente russo Vladimir Putin, acrescentando que ele acredita que Putin quer que a guerra termine.

Trump disse à Ucrânia nesta segunda-feira para desistir das esperanças de recuperar a Crimeia anexada ou de se juntar à Otan, emergindo mais alinhado com Moscou na busca de um acordo de paz em vez de um cessar-fogo primeiro após sua reunião com Putin na sexta-feira.

"Não tento especular sobre o resultado", disse o analista do UBS Giovanni Staunovo. "Agora, o foco do mercado é saber se uma data para a reunião trilateral será anunciada."

A cúpula do Alasca terminou sem nenhum acordo para resolver ou pausar a guerra, embora Trump tenha saído das conversas mais alinhado com Moscou na busca de um acordo de paz em vez de um cessar-fogo primeiro.

(Reportagem de Nicole Jao em Nova York, Seher Dareen e Robert Harvey em Londres, Florence Tan em Cingapura e Sam Li em Pequim)

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Notícias

Barroso nega que vá se aposentar do STF

Macron propõe reunião quadripartite sobre Ucrânia, incluindo Europa

Petróleo fecha em alta moderada, de olho nas reuniões nos EUA sobre a Ucrânia

Produtividade cai 5,6% e ATR recua 4,5% em julho no Centro-Sul em um ano, diz CTC

Prefeitura de São Paulo pede que TJ derrube liminar que suspende bônus dos Cepacs

Professor da UFRN diz que levou cuspida no rosto após discurso em formatura

Nice contrata atacante espanhol Kevin Carlos

Mulher que vendeu cetamina que matou Mathew Perry vai se declarar culpada

Influenciador Hytalo Santos é transferido de prisão; saiba os próximos passos

'Até marido e mulher discordam', diz Zema após Carlos Bolsonaro chamar governadores de ratos

Moraes mantém condenação de mulher que pichou estátua no 8 de janeiro