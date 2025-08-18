Topo

Notícias

Petróleo fecha em alta moderada, de olho nas reuniões nos EUA sobre a Ucrânia

18/08/2025 17h52

O petróleo fechou em alta moderada nesta segunda-feira (18), enquanto os operadores buscavam avaliar os diferentes sinais enviados por Washington sobre a Ucrânia, que poderiam ter um impacto nas sanções relacionadas ao petróleo russo.

O preço do barril de Brent do mar do Norte para entrega em outubro subiu 1,14%, a 66,60 dólares.

Seu equivalente americano, o barril de West Texas Intermediate com entrega para setembro, avançou 0,99%, a 63,42 dólares.

"Para o mercado petroleiro, o resultado da reunião de sexta-feira" entre os presidentes russo, Vladimir Putin, e americano, Donald Trump, "foi algo ambíguo", comentou à AFP Andy Lipow, da Lipow Oil Associates.

"Por um lado, não parece que o presidente Trump tenha a intenção de impor sanções adicionais à Rússia. Por outro, a administração americana continua falando de sanções contra a Índia, devido a suas importantes compras de [petróleo] cru russo", afirmou o analista.

Nesta segunda, Trump recebeu na Casa Branca seu contraparte ucraniano, Volodomir Zelensky, e depois desta reunião, os líderes europeus, que foram a Washington para apoiar o chefe de Estado ucraniano, se juntaram aos dois.

No que diz respeito ao petróleo, um avanço diplomático poderia representar um alívio nas sanções contra a Rússia, inclusive para seu setor energético.

Um relaxamento das exportações russas de petróleo poderia afetar os preços, em um mercado já sujeito aos temores de um excesso de oferta.

Ao contrário, sanções mais duras são um fator que impulsionam os preços.

O chefe da diplomacia americana, Marco Rubio, advertiu, no domingo, que Washington poderia impor "novas sanções" a Moscou caso as negociações com Kiev fracassem.

lul-tmc/ni/nth/db/ad/mvv/am

© Agence France-Presse

