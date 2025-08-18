Petrobras precisa estar no mercado de GLP, diz CEO

RIO DE JANEIRO (Reuters) - A Petrobras não pode perder a oportunidade de comercializar gás liquefeito de petróleo (GLP), conhecido como gás de cozinha, por se tratar de um negócio com alta margem de lucro, disse a CEO Magda Chambriard na segunda-feira.

O conselho da empresa concedeu recentemente permissão para a Petrobras entrar na distribuição de GLP.

A Petrobras está analisando a possibilidade de estabelecer preços diferenciados para consumidores industriais e residenciais de GLP, disse Chambriard durante entrevista online ao canal Eixos.

(Reportagem de Fabio Teixeira)