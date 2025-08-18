Topo

Notícias

Petrobras nega projeto ou estudo de investimento em etanol ou distribuição com Raízen

18/08/2025 18h27

SÃO PAULO (Reuters) - A Petrobras informou nesta segunda-feira em comunicado ao mercado que não há qualquer projeto ou estudo de investimento em etanol ou distribuição com a Raízen, uma joint venture entre Shell e Cosan.

Os esclarecimentos foram emitidos após o jornal O Globo apontar que a estatal estuda investir na Raízen, e analisa diversas possibilidades, como se tornar sócia da companhia ou comprar ativos, o que marcaria sua volta ao setor de etanol.

"Pelo exposto, as informações divulgadas na matéria não procedem e, portanto, não caracterizam Fato Relevante", disse a Petrobras no comunicado.

(Reportagem de Patricia Vilas Boas)

As mais lidas agora

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Notícias

Elche estreia no Espanhol com empate contra o Betis

Leeds comemora retorno à Premier League com vitória sobre o Everton

Trump interrompeu cúpula com líderes europeus para ligar para Putin

Caiado: não há impedimento para governadores concorrerem à Presidência sem apoio de Bolsonaro

Advogado deixa a defesa de empresário suspeito de matar gari em BH

Aprovação de Trump se mantém em 40%, nível mais baixo de seu mandato, mostrou pesquisa Reuters/Ipsos

Vídeo mostra empresário que matou gari em MG guardando arma do crime

Trump interrompeu cúpula com líderes europeus para ligar para Putin (fonte próxima à reunião)

Barroso nega que vá se aposentar do STF

Macron propõe reunião quadripartite sobre Ucrânia, incluindo Europa

Barroso rebate acusação sobre "ditadura do Judiciário" no Brasil