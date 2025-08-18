Petrobras nega projeto ou estudo de investimento em etanol ou distribuição com Raízen

SÃO PAULO (Reuters) - A Petrobras informou nesta segunda-feira em comunicado ao mercado que não há qualquer projeto ou estudo de investimento em etanol ou distribuição com a Raízen, uma joint venture entre Shell e Cosan.

Os esclarecimentos foram emitidos após o jornal O Globo apontar que a estatal estuda investir na Raízen, e analisa diversas possibilidades, como se tornar sócia da companhia ou comprar ativos, o que marcaria sua volta ao setor de etanol.

"Pelo exposto, as informações divulgadas na matéria não procedem e, portanto, não caracterizam Fato Relevante", disse a Petrobras no comunicado.

(Reportagem de Patricia Vilas Boas)