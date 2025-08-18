Topo

Notícias

Petrobras lançará ainda em 2025 licitação para reaproveitamento da P-37

18/08/2025 11h05

RIO DE JANEIRO (Reuters) - A Petrobras lançará em 2025 uma licitação para reaproveitamento da plataforma P-37, disse nesta segunda-feira a diretora de engenharia, tecnologia  e inovação da companhia, Renata Baruzzi, durante evento no Rio de Janeiro.

"Devemos ainda este ano ter uma licitação para a primeira etapa de um reaproveitamento de plataforma, que vai ser a P-37", declarou ela, durante um evento do setor naval no Centro Cultural da FGV.

"Vamos em um primeiro momento fazer o desmantelamento daquilo que a gente avaliou que não vai ser utilizado, e em paralelo desenvolver um projeto para usar este casco", acrescentou.

(Por Fábio Teixeira e Rodrigo Viga Gaier)

As mais lidas agora

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Notícias

Torcedor do Liverpool acusado de racismo é banido dos estádios de futebol

Trump diz que vai assinar ordem para acabar com votos pelo correio e urnas

Trump quer acabar com voto por correio nos EUA

Qual a placa do rodízio em SP amanhã? Veja restrições para terça (19)

Tem rodízio em SP amanhã, terça-feira (19)? Entenda regras para circulação

Zema diz que não se pode colocar interesse pessoal acima do País ao citar Eduardo Bolsonaro

Zelensky pede a Trump que estabeleça 'a paz pela força' contra a Rússia

Presidente da Fifa denuncia 'incidentes inaceitáveis' de racismo na Copa da Alemanha

Herdeiro e conservador: quem é o presidente do Equador que Lula recebe hoje

Segurança é preso ao tentar vender por R$ 5.000 vídeo de fábrica explodindo

Ataques russos na Ucrânia matam 10 antes de reunião entre Trump e Zelenskiy