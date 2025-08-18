Petrobras contrata 4 navios de apoio com OceanPact por R$3,2 bi

RIO DE JANEIRO (Reuters) - A Petrobras assinou um contrato de R$3,2 bilhões com a companhia de embarcações de apoio marítimo OceanPact para o afretamento de quatro navios do tipo RSVs, por quatro anos, informou a prestadora de serviço à Reuters nesta segunda-feira.

Os navios serão empregados em operações com veículos operados remotamente (ROVs) para inspeção de estruturas submarinas, manutenção preventiva e corretiva, instalação e remoção de equipamentos submarinos, entre outras atividades, nas unidades da Petrobras.

O nome das embarcações contratadas são Parcel do Bandolim, Parcel das Timbebas, Parcel das Paredes e Parcel dos Reis.

A OceanPact explicou que será responsável pela operação completa tanto das embarcações quanto dos ROVs, que têm capacidade de operar em profundidades de até 3.000 metros e uma ampla gama de ferramentas para diversas atividades submarinas.

Em dezembro de 2024, a empresa já havia anunciado a assinatura de um contrato de R$697 milhões com a Petrobras, para o afretamento de uma embarcação de apoio a terminal offshore (Offshore Terminal Support Vessel – OTSV), também pelo prazo de quatro anos, chamada Ilha do Mosqueiro.

Com uma frota de 28 embarcações próprias, incluindo RSVs, OSRVs, PSVs, RVs, MPSVs e AHTSs, e o maior inventário de equipamentos de resposta a emergências offshore da América Latina, a OceanPact atende todos os operadores de óleo e gás do Brasil.

(Por Marta Nogueira)