Topo

Notícias

Petrobras contrata 4 navios de apoio com OceanPact por R$3,2 bi

18/08/2025 13h51

RIO DE JANEIRO (Reuters) - A Petrobras assinou um contrato de R$3,2 bilhões com a companhia de embarcações de apoio marítimo OceanPact para o afretamento de quatro navios do tipo RSVs, por quatro anos, informou a prestadora de serviço à Reuters nesta segunda-feira.

Os navios serão empregados em operações com veículos operados remotamente (ROVs) para inspeção de estruturas submarinas, manutenção preventiva e corretiva, instalação e remoção de equipamentos submarinos, entre outras atividades, nas unidades da Petrobras.

O nome das embarcações contratadas são Parcel do Bandolim, Parcel das Timbebas, Parcel das Paredes e Parcel dos Reis.

A OceanPact explicou que será responsável pela operação completa tanto das embarcações quanto dos ROVs, que têm capacidade de operar em profundidades de até 3.000 metros e uma ampla gama de ferramentas para diversas atividades submarinas.

Em dezembro de 2024, a empresa já havia anunciado a assinatura de um contrato de R$697 milhões com a Petrobras, para o afretamento de uma embarcação de apoio a terminal offshore (Offshore Terminal Support Vessel – OTSV), também pelo prazo de quatro anos, chamada Ilha do Mosqueiro.

Com uma frota de 28 embarcações próprias, incluindo RSVs, OSRVs, PSVs, RVs, MPSVs e AHTSs, e o maior inventário de equipamentos de resposta a emergências offshore da América Latina, a OceanPact atende todos os operadores de óleo e gás do Brasil.

(Por Marta Nogueira)

As mais lidas agora

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Notícias

Nossas sociedades estarão sob constante ameaça sem regulação das Big Techs, diz Lula a Noboa

Congresso marca para a quarta-feira a instalação da CPMI para apurar fraudes no INSS

Adolescente faz vídeo em apoio a Hytalo Santos e critica pai; mãe publica

Zelensky pede 'paz confiável e duradoura' para Ucrânia e Europa antes de reunião com Trump

Nos EUA, Novo Nordisk obtém aval da FDA para tratar doença hepática com Wegovy

Lula fala em ameaça à sociedade e defende regulação das redes a equatoriano

Falha de comunicação afeta ao menos 20 voos de aeroportos do Sul e Sudeste

Delegado: Empresário acusado de matar gari seguiu rotina para ocultar crime

Investidores sociais e especialistas discutem filantropia negra em evento no Rio

Ataques russos deixam 14 mortos na Ucrânia antes de reunião em Washington

Importação chinesa de milho cai 95% em julho, diz Gacc; trigo cede 48%