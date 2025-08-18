Petrobras confirma recorde do campo de Búzios com 910,5 mil bpd e 10,5 mi m³/d de gás

A Petrobras confirmou que o campo de Búzios bateu seu recorde e superou, nesse último fim de semana, a produção diária de 900 mil barris de petróleo. Localizado no pré-sal da bacia de Santos, a cerca de 180 quilômetros da costa do Rio de Janeiro, Búzios foi descoberto pela Petrobras em 2010 e entrou em operação em 2018.

No dia 17 de agosto, o campo de Búzios atingiu a produção de 910,5 mil de barris de petróleo e exportou 10,5 milhões de metros cúbicos de gás natural, disse a companhia.

"Com esse novo marco, o campo se aproxima um pouco mais da produção do campo de Tupi, também na bacia de Santos, e pode se tornar o maior produtor de petróleo do Brasil ainda em 2025", afirmou a estatal em nota nesta segunda-feira, 18.

Mais cedo, em evento do grupo Mac Laren, na Fundação Getulio Vargas (FGV), o gerente executivo de Projetos Estruturantes da Petrobras, Wagner Victer, já havia antecipado a notícia.

Segundo a Petrobras, Búzios possui os poços mais produtivos do País, localizados a mais de 2 mil metros de profundidade no leito marinho.

A espessura de seu reservatório tem a mesma altura que o Pão de Açúcar - e sua extensão corresponde a mais que o dobro da Baía de Guanabara. O campo tem seis unidades produtoras em operação: as plataformas P-74, P-75, P-76, P-77 e os FPSOs Almirante Barroso e Almirante Tamandaré.

"No primeiro semestre deste ano colocamos mais poços em produção do que em todo o ano passado, dentre eles poços de Búzios com resultados expressivos que nos permitiram atingir mais um recorde, superando a marca de 900 mil barris por dia", ressaltou em nota a Presidente da Petrobras, Magda Chambriard.

"Cada recorde alcançado reforça o acerto das estratégias adotadas pela empresa. Nosso pessoal tem trabalhado duro para aumentar a produção e ao mesmo tempo reduzir custos. São ações em prol de simplificação de projetos e diversificação de fornecedores que têm como resultados mais óleo e gás em projetos mais eficientes. E estamos fazendo tudo isso sem esquecer as reduções de emissões e nosso compromisso com uma transição energética justa", acrescentou.

O campo de Búzios é operado pela Petrobras e tem como parceiras as empresas CNOOC e CNPC, além da PPSA.