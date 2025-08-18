Topo

Notícias

Peixe BR: com tarifaço, exportação de tilápia do País deve praticamente zerar no 2º semestre

São Paulo

18/08/2025 15h19

A exportação de tilápia pelo Brasil aumentou 52% em volume, a 8 mil toneladas, no primeiro semestre em comparação com igual período do ano passado. Em faturamento, foram US$ 36 milhões, com 95% dos embarques destinados aos Estados Unidos, diz em nota a associação que representa o setor no País, a Peixe BR.

Entretanto, os embarques externos podem ser praticamente zerados neste semestre após o tarifaço de 50% imposto pelo governo dos Estados Unidos ao Brasil - e a tilápia, o principal peixe exportado, não ficou de fora.

Conforme o presidente da Peixe BR, Francisco Medeiros, antes do tarifaço, a expectativa era de que o volume crescesse ao longo do ano, com o Brasil liderando os envios para norte-americanos. "Mas o anúncio recente do governo americano alterou as projeções", lamenta o dirigente. A tarifa de 40%, que se somou à de 10% fixada em abril pelos EUA, passou a valer em 6 de agosto.

Medeiros acrescenta que a tarifa de 50% deve resultar em um segundo semestre com "exportações próximas de zero". "Isso agravará a crise no mercado interno, diante do aumento da oferta e, principalmente, da entrada de filé de tilápia do Vietnã, que deve piorar ainda mais a situação."

Neste cenário, a Peixe BR comenta que busca alternativas para exportar filés de peixe, sobretudo tilápias, para outros mercados.

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Notícias

São Paulo de demolições e restaurações

"A bola está no campo de Israel", diz mediador egípcio sobre plano de trégua em Gaza aceito pelo Hamas

Moraes é 'comprometido com sistema constitucional brasileiro', elogia Temer

Peixe BR: tarifaço fará exportação de tilápia praticamente zerar no 2º semestre

Trump diz que ligará para Putin após reunião com Zelenskiy

Ismael Zambada, cofundador do cartel Sinaloa, deve se declarar culpado em Nova York

Governo do Panamá espera fechar acordo para retomada de empresa americana

Moraes rejeita novo recurso e mantém 14 anos de prisão para 'Débora do batom'

Filho mais velho da princesa Mette-Marit da Noruega é acusado de quatro estupros

Lula defende regulação de redes e diz que mundo enfrenta cenário em que rivalidades se agravam

Trump rejeita novamente cessar-fogo imediato na Ucrânia durante reunião com Zelensky