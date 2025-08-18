'Parque de Diamantes': mulher encontra pedra preciosa de 2 quilates nos EUA

Micherre Fox, 31, realizou um plano que vinha desenhando havia dois anos. Ela achou um diamante branco de 2,30 quilates no Crater of Diamonds State Park (Parque Estadual Cratera de Diamantes - em tradução livre), no Arkansas, Estados Unidos, e pretende transformar a pedra no próprio anel de noivado.

O que aconteceu

Encorajada pelo parceiro, Fox decidiu que queria garimpar a joia que simbolizaria o casamento. "Há algo simbólico em poder resolver problemas com dinheiro, mas às vezes o dinheiro acaba em um casamento. Você precisa estar disposta e ser capaz de resolver esses problemas com trabalho duro", disse ao portal do parque.

A moradora de Nova Iorque escolheu o Crater of Diamonds State Park. O local é o único aberto ao público onde visitantes podem procurar diamantes e ficar com o que encontram.

Por três semanas, ela vasculhou o parque e o esforço foi recompensado no último dia de viagem. Fox caminhava pelo trecho conhecido como West Drain quando viu um brilho aos pés e, segundo ela, imaginou ser uma teia de aranha coberta de orvalho e encostou com a bota, mas viu que o brilho permaneceu e pegou a pedra.

Nunca tinha visto um diamante de verdade nas minhas mãos, então não tinha certeza, mas foi o diamante mais 'com cara de diamante' que eu já tinha visto Micherre Fox

Foto mostra diamante no solo do parque Imagem: Reprodução/Arkansas State Parks

Equipe do Diamond Discovery Center confirmou: era um diamante branco de mais de dois quilates. "Me ajoelhei e chorei, depois comecei a rir", relatou. Segundo comunicado do parque, a gema tem formato arredondado e brilho metálico, típicos do parque, e mede aproximadamente o tamanho de um dente canino humano.

É o terceiro maior diamante registrado no local em 2025. "A história da Sra. Fox destaca o fato de que, mesmo dando o seu melhor, estar no lugar certo e na hora certa também conta na hora de encontrar diamantes. Após semanas de trabalho árduo, ela encontrou seu diamante bem na superfície do solo", disse o superintendente assistente do parque, Waymon Cox.

A joia ganhou nome: Diamante Fox-Ballou, união dos sobrenomes do casal. A ideia é engastar a pedra no anel de noivado. "Depois de toda a pesquisa, existe sorte e existe trabalho duro", afirmou a jovem.

Mais de 360 diamantes foram encontrados em 2025 no parque. Segundo o Crater of Diamonds State Park já registrou 366 diamantes até o momento em 2025, 11 deles com mais de 1 quilate.

Desde 1906, mais de 75 mil pedras foram encontradas na área. Entre os achados históricos estão o Uncle Sam, maior diamante já descoberto nos EUA, com 40,23 quilates.