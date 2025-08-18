Topo

Para FGV, IPC-S modera e deve seguir no atual nível de alta menor até o fim de agosto

18/08/2025 11h36

O Índice de Preços ao Consumidor Semanal (IPC-S) do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getulio Vargas (Ibre/FGV) moderou da primeira para a segunda quadrissemana de agosto, de 0,38% para 0,09%, influenciado pela entrada do bônus de Itaipu em energia elétrica e da queda mais intensa de alimentos. A avaliação é do economista e coordenador do IPC-S, André Braz. "A tendência é de que o índice mantenha esse nível até o fim de agosto", afirma.

Adicionalmente, Braz destaca o recuo da gasolina (-0,93%) no grupo de Transportes e das passagens aéreas (-5%) em Educação, Leitura e Recreação, contribuindo para aliviar o índice como um todo.

Para setembro, contudo, o economista atenta para a devolução da energia elétrica, com a saída do bônus de Itaipu do IPC-S, e a perda dos efeitos da sazonalidade positiva dos alimentos in natura.

