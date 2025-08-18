Topo

Notícias

Paquistão retoma operações de resgate em áreas atingidas por enchentes; número de mortos passa de 300

18/08/2025 09h47

Por Akhtar Soomro e Mushtaq Ali

BUNER, Paquistão (Reuters) - As fortes chuvas no noroeste do Paquistão interromperam as operações de resgate e socorro por várias horas na segunda-feira, antes de serem retomadas na região noroeste, onde inundações repentinas mataram mais de 300 pessoas desde sexta-feira, segundo as autoridades.

A chuva intensa ceifou vidas e espalhou destruição em vários distritos do norte, com a maioria das pessoas mortas em enchentes repentinas, de acordo com a Autoridade Nacional de Gerenciamento de Desastres.

Nas áreas montanhosas, as chuvas causaram inundações repentinas, bem como deslizamentos de lama e rochas que arrastaram casas, construções, veículos e pertences.

"Foi como um cenário do dia do juízo final", disse o estudante universitário Sahil Khan, de 24 anos, à Reuters TV, descrevendo as inundações. "Todo mundo está com medo. As crianças estão assustadas. Elas não conseguem dormir."

O distrito de Buner foi o mais atingido, com mais de 200 mortes.

As fortes chuvas nas áreas atingidas pelas enchentes, incluindo Buner, forçaram as equipes de resgate a interromper os esforços de socorro por várias horas na segunda-feira, disse à Reuters um oficial do governo regional, Abid Wazir.

"Nossa prioridade agora é limpar as estradas, construir pontes e levar ajuda às pessoas afetadas", afirmou ele.

Segundo as autoridades, mais chuvas fortes são esperadas em todo o Paquistão até o início de setembro.

"O atual sistema meteorológico está ativo na região do Paquistão e pode causar chuvas fortes a muito fortes nas próximas 24 horas", disse a autoridade de gerenciamento de desastres no domingo.

Chuvas torrenciais e inundações nessa temporada de monções já mataram 657 pessoas em todo o Paquistão desde o final de junho, segundo o órgão.

(Reportagem de Akhtar Soomro em Buner, Mushtaq Ali em Peshawar)

