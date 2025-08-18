PM faz operação no Rio; traficantes sequestram ônibus para uso em barricada

A Polícia Militar realizou na manhã de hoje uma operação no Morro do Dendê, na Ilha do Governador, zona norte do Rio de Janeiro, com apoio dos batalhões da Maré e do Méier.

O que aconteceu

Operação prendeu quatro homens e apreendeu quatro fuzis, três granadas, quatro rádios e drogas, segundo a Polícia Militar. Em nota, a PM informa que a ação tem como objetivo combater a atuação de criminosos na região e a retirar as barricadas que dificultam a circulação de moradores e o patrulhamento policial.

Quatro homens e dois adolescentes que atacavam os ônibus na região da Ilha do Governador foram detidos pelo Batalhão da Polícia de Choque. A operação segue em andamento.

Durante a ação, ao menos 12 ônibus foram sequestrados e utilizados como barricadas e um foi incendiado (B28623 - 921 - Ribeira x Bancários), de acordo com o Rio Ônibus. Em 2025, 99 coletivos já foram sequestrados e três incendiados. Além disso, 19 linhas tiveram seus itinerários impactados

Ônibus sequestrados e utilizados como barricadas

B28623 - 921 Ribeira x Bancários

B28618 - 326 Bancários x Candelária

B28560 - 696 Praia do Dendê x Meier

B28702 - 2344 Bancários x Castelo

B28537 - 326 Bancários x Candelária

B32726 - 323 Bananal x Castelo

B10144 - 323 Bananal x Castelo

B10150 - 323 Bananal x Castelo

B10116 - 328 Bananal x Candelária

B10001 - 635 Bananal x Saens Pena

B10041 - 910 Bananal x Irajá - Via Fundão

B28728 - 2344 Bancários x Castelo

Linhas impactadas na região