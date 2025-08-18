Topo

Ônibus é incendiado durante operação da PM no Rio

18/08/2025 19h46

A Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro realizou nesta segunda-feira, 18, uma operação na Comunidade do Dendê, na Ilha do Governador, com o objetivo de coibir a atuação de criminosos na região e promover a retirada de barricadas que dificultaram a circulação de moradores e o patrulhamento policial.

Segundo a PM, ônibus estavam sendo interceptados na Estrada do Galeão, no Jardim Carioca. Durante as ações, um ônibus foi incendiado e outro foi interceptado.

A perícia foi solicitada, sendo o caso registrado na 37ª DP (Ilha do Governador). Diligências estão em andamento para apurar a autoria dos crimes.

Conforme a investigação, quatro homens e dois adolescentes foram detidos. Também foram apreendidos quatro fuzis, três granadas, quatro rádios transmissores, coletes balísticos, munições e material entorpecente.

"Equipes do Batalhão de Polícia de Choque detiveram quatro suspeitos e apreenderam dois adolescentes portando pedras, próximo ao local de onde os ônibus estavam sendo interceptados na Estrada do Galeão, no Jardim Carioca", afirma a PM, em nota.

