Embaixada dos EUA faz alerta contra turismo de nascimento; o que é isso?

A Embaixada dos Estados Unidos no Brasil fez uma publicação contra o chamado "turismo de nascimento", estratégia que vem enfrentando críticas do presidente Donald Trump.

O que é turismo de nascimento

São mulheres que que entram nos EUA com visto de turista para terem seus bebês em solo americano. Bebês nascidos nos EUA recebem automaticamente a cidadania, independente da nacionalidade dos pais. "Todas as pessoas nascidas ou naturalizadas nos Estados Unidos e sujeitas à sua jurisdição são cidadãos dos Estados Unidos e do Estado em que residem", diz a 14ª Emenda da Constituição local. A partir dos 21 anos, a pessoa pode solicitar o Green Card (residência permanente) aos pais.

Viajar para os EUA com o principal objetivo de dar à luz para que seu filho obtenha cidadania americana não é permitido. Oficiais consulares vão negar o seu pedido de visto caso haja indícios de que essa é a sua intenção. pic.twitter.com/ONeIHkvm2s -- Embaixada EUA Brasil (@EmbaixadaEUA) August 14, 2025

A postagem da embaixada faz parte da ofensiva do governo Trump. O presidente já havia adotado ações contra o turismo de nascimento em seu primeiro mandato, entre 2017 e 2021. Na ocasião, o Departamento de Estado afirmou que as gestantes que solicitassem vistos de entrada poderiam ser submetidas às mesmas condições impostas aos estrangeiros que viajam aos EUA receber para tratamento médico —além da comprovação dos cuidados médicos, as grávidas também precisariam comprovar que tinham condições de pagarem pelo tratamento. Se os agentes consulares não confiassem nas informações recebidas, poderiam negar o visto.

O aviso desta semana ocorre em meio a uma série de medidas que o republicano tem adotado neste segundo mandato. Em seu primeiro dia, ele assinou um decreto restringindo a cidadania automática por direito de nascimento. O decreto determinou que os órgãos federais se recusassem a reconhecer a cidadania de crianças nascidas nos EUA que não tivessem pelo menos um dos pais como cidadão norte-americano ou residente permanente legal.

A administração Trump alega que a 14ª Emenda não deve ser aplicada a todos aqueles que estejam em solo americano. Para o republicano, o direito constitucional não se estende a imigrantes que estejam no país ilegalmente ou mesmo a imigrantes cuja presença seja legal, mas temporária, como estudantes universitários ou pessoas com visto de trabalho.

As atitudes de Trump provocaram uma série de ações judiciais. 22 procuradores-gerais estaduais democratas, defensores dos direitos dos imigrantes e gestantes entraram na Justiça contra o decreto assinado. Segundo estas ações, a diretriz de Trump negaria a cidadania a mais de 150 mil recém-nascidos por ano. Em julho, um tribunal federal de apelações considerou o decreto inconstitucional e bloqueou sua aplicação em todo o país.

Segundo o governo, a política de cidadania universal por nascimento "criou fortes incentivos para a imigração ilegal". Grupos contrários à imigração alegam a sobrecarga do sistema de saúde por causa do atendimento a estes casos.

Nenhuma lei proíbe mulheres estrangeiras de viajarem para terem seus filhos no país. Por lei, os agentes consulares não têm o direito de perguntar a uma mulher se ela está grávida, se pretende engravidar enquanto permanece nos EUA, ou exigir qualquer tipo de teste de gravidez.

Parto nos EUA pode custar mais de R$ 200 mil

Viajar aos EUA para ter um filho exige recursos financeiros. O tratamento completo, incluindo hospedagem, internação e parto, pode ultrapassar os R$ 200 mil. A prática, porém, é bastante procurada por celebridades brasileiras. As cantoras Claudia Leitte, Ludmilla e Simone Mendes, a apresentadora Luciana Gimenez e o vereador Thammy Miranda, por exemplo, foram até o país para ter seus filhos.

Apesar das promessas da cidadania, o tratamento ofertado às gestantes nos EUA recebe críticas. A Universa, brasileiras relataram os sofrimentos que passaram ao dar à luz no país.

*Com informações de matérias publicas em 10/01/2020, 23/01/2020 e 13/03/2025

A postagem recente não foi a primeira crítica da embaixada. Em julho, o perfil publicou a mensagem "Até o E.T sabia a hora de voltar para casa", citando o filme de ficção científica "E.T. O Extraterrestre" (1982). A publicação dizia "Se você está nos EUA ilegalmente, faça como o E.T.: é hora de ligar para casa", e sugeria o uso do aplicativo CBP Home como uma forma de ir "embora agora, com apoio e dignidade".