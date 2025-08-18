Topo

Notícias

Novas chuvas de monção deixam mais de 20 mortos no Paquistão

18/08/2025 10h25

Chuvas devastadoras deixaram pelo menos 20 mortos nesta segunda-feira (18) no norte do Paquistão, em uma região onde mais de 300 pessoas morreram devido às chuvas de monção iniciadas na semana passada, confirmaram autoridades locais.

As precipitações provocaram inundações, cheias e deslizamentos de terra que devastavam aldeias inteiras, deixando moradores presos nos escombros e mais de 200 desaparecidos.

"Uma chuva forte em Swabi destruiu completamente várias casas, matando mais de 20 pessoas", disse à AFP um funcionário deste distrito da montanhosa província de Khyber-Pakhtunkhwa, no noroeste e na fronteira com o Afeganistão. 

Várias localidades foram completamente destruídas por fortes chuvas registradas em muito pouco tempo, disse outra autoridade local, que confirmou o número de mortos.

As chuvas recentes interromperam os trabalhos de busca pelos desaparecidos realizados por parte dos voluntários, enquanto trabalhadores tentavam resgatar os sobreviventes e recuperar corpos sem vida.

Nisar Ahmad, um voluntário de 31 anos do distrito de Buner, o mais afetado, disse que 12 aldeias foram destruídas e que 219 corpos foram recuperados. 

"Dezenas de corpos ainda estão soterrados sob a lama e as rochas e só podem ser recuperados com maquinaria pesada (...) No entanto, as estradas improvisadas construídas para acessar a área foram novamente destruídas pelas chuvas", afirmou. 

Muitas pessoas fugiram de suas casas em busca de refúgio sob estruturas danificadas ainda de pé e para as montanhas de Buner, uma área de terreno acidentado. 

"Crianças e mulheres estão correndo para as montanhas para escapar", relatou Hazrat Ullah, um morador de Buner de 18 anos, à AFP.

Segundo as autoridades, mais de 340 pessoas morreram desde o início das fortes chuvas em Khyber-Pakhtunkhwa na quinta-feira, e novas inundações repentinas são esperadas nos próximos dias.

vid-la-stm/jfx/rnr/mb/yr/fp

© Agence France-Presse

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Notícias

Milhares de palestinos deixam Cidade de Gaza com medo de ofensiva israelense

'Gerencia vitória russa': a imagem de Trump após reunião com Putin

Escritora irlandesa Sally Rooney anuncia que doará parte de seus direitos autorais à Palestina Action

Josias: Entrevista de Moraes é para Trump ler e família Bolsonaro chorar

Lula recebe telefonema de Putin para compartilhar informações sobre reunião com Trump

Haddad diz que comércio entre Brasil e EUA tende a cair ainda mais

'Má vontade' em negociar partiu dos EUA, não do Brasil, afirma Haddad

Ciclone extratropical se forma no Sul do País e eleva risco de tempestades severas

Novas chuvas de monção deixam mais de 20 mortos no Paquistão

Fome: um crime de guerra que permanece impune

Delegação do Hamas recebe nova proposta de cessar-fogo de mediadores em Gaza