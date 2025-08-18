Topo

Nossas sociedades estarão sob constante ameaça sem regulação das Big Techs, diz Lula a Noboa

18/08/2025 14h06

Por Maria Carolina Marcello

BRASÍLIA (Reuters) - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva voltou a defender nesta segunda-feira a regulamentação das redes sociais e plataformas, em uma declaração após se reunir com o presidente do Equador, Daniel Noboa.

Para Lula, o ambiente digital precisa de regras não apenas para conter ataques à democracia, como também para coibir discursos de ódio, incitação a crimes e à violência e a exploração de menores de idade.

"Expus ao presidente Noboa a urgência com que o governo e a sociedade brasileira vêm procurando enfrentar a criminalidade na esfera digital. Nossas sociedades estarão sob constante ameaça sem regulação das Big Techs. Esse é o grande desafio contemporâneo de todos os Estados", disse Lula.

"As redes digitais não devem ser terra sem lei."

Lula também comentou que o acordo Mercosul-Equador tem mais de 20 anos e precisa ser atualizado, acrescentando que levará essa demanda ao bloco.

(Reportagem de Maria Carolina Marcello e Isabel Teles)

