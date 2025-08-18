Na luta por liderar a direita, Carlos Bolsonaro ataca governadores: 'Ratos'

O vereador carioca Carlos Bolsonaro (PL) chamou neste domingo os "governadores democráticos" de "ratos oportunistas", um dia após Romeu Zema (Novo-MG) ter lançado sua pré-candidatura presidencial sem citar em discurso o nome de Jair. O post de Carluxo, compartilhado pelo irmão Eduardo Bolsonaro (PL), deputado federal por São Paulo sediado nos EUA, esquentou a disputa pela liderança da extrema direita nacional num contexto em que o ex-presidente Bolsonaro segue inelegível e sem perspectivas de anistia.

Para o colunista Reinaldo Azevedo, o embate é entre o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos-SP), que preconiza um "bolsonarismo sem Bolsonaro", e a família do ex-presidente, que quer manter o movimento bolsonarista nem que seja às custas de engolir a reeleição de Lula.

Para Josias de Souza, Carluxo considera "insuficientes" os acenos com a anistia a Jair feitos por Tarcísio, Zema, Ronaldo Caiado (GO) e Ratinho Júnior (PR), não citados porém implícitos no post. Segundo Josias, o quarteto "se acorrentou voluntariamente ao bolsonarismo" e agora caiu numa ratoeira eleitoral.

Josias também chama a atenção para a entrevista de Alexandre de Moraes, ministro do Supremo relator do processo de Bolsonaro, ao jornal americano Washington Post. Xandão reafirmou que não vai ceder à chantagem das sanções políticas e econômicas do governo Trump para aliviar a barra judicial de Jair. Para Josias, a entrevista é um texto para a família Bolsonaro "ler chorando".

Reinaldo Azevedo: Carlos e Eduardo comparam Tarcísio e outros a ratos; eleitores reféns em 26

Reinaldo Azevedo: O que revela a metáfora de Carlos-Eduardo, que associa governadores a ratos

Reinaldo Azevedo: Tarcísio não fala com Lula e quer sujeição de brasileiro a Trump; é imoral

Josias de Souza: Governadores caem na ratoeira

Josias de Souza: Entrevista de Moraes é para Trump ler e família Bolsonaro chorar

Reinaldo Azevedo: Alexandre diz ao Washington Post a única coisa sensata: sem chance de recuo

Amanda Klein: Sem Bolsonaro, direita se movimenta para 2026

