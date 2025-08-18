Topo

Notícias

OPINIÃO

Na luta por liderar a direita, Carlos Bolsonaro ataca governadores: 'Ratos'

Eduardo e Carlos Bolsonaro criticaram governadores que não defendem anistia a Bolsonaro; com Jair inelegível e às vésperas do julgamento, luta pela liderança da direita se acirra - Reprodução
Eduardo e Carlos Bolsonaro criticaram governadores que não defendem anistia a Bolsonaro; com Jair inelegível e às vésperas do julgamento, luta pela liderança da direita se acirra Imagem: Reprodução
Roger Modkovski
do UOL

Do UOL

18/08/2025 18h29

O vereador carioca Carlos Bolsonaro (PL) chamou neste domingo os "governadores democráticos" de "ratos oportunistas", um dia após Romeu Zema (Novo-MG) ter lançado sua pré-candidatura presidencial sem citar em discurso o nome de Jair. O post de Carluxo, compartilhado pelo irmão Eduardo Bolsonaro (PL), deputado federal por São Paulo sediado nos EUA, esquentou a disputa pela liderança da extrema direita nacional num contexto em que o ex-presidente Bolsonaro segue inelegível e sem perspectivas de anistia.

Para o colunista Reinaldo Azevedo, o embate é entre o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos-SP), que preconiza um "bolsonarismo sem Bolsonaro", e a família do ex-presidente, que quer manter o movimento bolsonarista nem que seja às custas de engolir a reeleição de Lula.

Para Josias de Souza, Carluxo considera "insuficientes" os acenos com a anistia a Jair feitos por Tarcísio, Zema, Ronaldo Caiado (GO) e Ratinho Júnior (PR), não citados porém implícitos no post. Segundo Josias, o quarteto "se acorrentou voluntariamente ao bolsonarismo" e agora caiu numa ratoeira eleitoral.

Josias também chama a atenção para a entrevista de Alexandre de Moraes, ministro do Supremo relator do processo de Bolsonaro, ao jornal americano Washington Post. Xandão reafirmou que não vai ceder à chantagem das sanções políticas e econômicas do governo Trump para aliviar a barra judicial de Jair. Para Josias, a entrevista é um texto para a família Bolsonaro "ler chorando".

Reinaldo Azevedo: Carlos e Eduardo comparam Tarcísio e outros a ratos; eleitores reféns em 26

Reinaldo Azevedo: O que revela a metáfora de Carlos-Eduardo, que associa governadores a ratos

Reinaldo Azevedo: Tarcísio não fala com Lula e quer sujeição de brasileiro a Trump; é imoral

Josias de Souza: Governadores caem na ratoeira

Josias de Souza: Entrevista de Moraes é para Trump ler e família Bolsonaro chorar

Reinaldo Azevedo: Alexandre diz ao Washington Post a única coisa sensata: sem chance de recuo

Amanda Klein: Sem Bolsonaro, direita se movimenta para 2026

Outros olhares

Felipe Salto e Andréa Angelo
Inflação mais baixa: tudo resolvido? Leia mais

Casagrande
'Eu ganhei, nós empatamos e vocês perderam': esse é o lema de Neymar Leia mais

Julián Fuks
O persistente mistério do humor, vendo Chaves com novos olhos Leia mais

Luciana Bugni
'The Pitt': a série que você precisa ver pra não reclamar mais do trabalho Leia mais

Alexandre Saconi
Ator de Mr. Bean salvou família de queda de avião mesmo sem saber pilotar Leia mais

Michelle Prazeres
Prontidão: estar alerta o tempo todo leva à exaustão Leia mais

** Este texto não reflete, necessariamente, a opinião do UOL

As mais lidas agora

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Notícias

Brasil rejeita alegações em investigação dos EUA e diz que seus atos não são onerosos para comércio do país

Putin disse a Trump que está pronto para se reunir com Zelensky (fonte próxima das negociações)

Trump diz que começou a organizar cúpula entre Putin e Zelensky

Sakamoto: Ucrânia toparia ceder território, mas teme novo ataque da Rússia

Trump propõe compromissos de segurança para a Ucrânia em reuniões com líderes europeus

Trump diz que estão sendo tomadas providências para o encontro entre Zelenskiy e Putin

Campanha presidencial no Chile começa com uma comunista e um candidato da extrema direita como favoritos

Médica, tio e sobrinho morrem após acidente em rodovia de SP

Trump diz que Europa dará à Ucrânia garantias de segurança e EUA coordenarão

Trump diz que Europa fornecerá garantias de segurança à Ucrânia e os EUA coordenarão

Brasil defende STF e Pix em resposta a investigação comercial dos EUA