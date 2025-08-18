Mulher acusada de dopar turistas ingleses no Rio é presa

Raiane tem mais de 20 passagens criminais e já foi condenada a seis meses de prisão pelo mesmo tipo de crime.

De acordo com a denúncia, o trio acessou indevidamente a conta bancária de Mihailo e tentou realizar uma transação não autorizada no valor de 16 mil libras esterlinas. A operação não foi concluída devido à exigência de reconhecimento facial, mas as denunciadas conseguiram roubar 2.100 libras esterlinas, sendo 300 libras utilizadas para compra de criptomoeda e 1.800 libras transferidas em quatro operações. Segundo o MPRJ, elas repetiram a mesma forma de agir em crimes anteriores.

O caso ganhou repercussão internacional e foi divulgado pelos jornais ingleses, já que uma testemunha gravou as mulheres entrando em um táxi logo após deixarem os turistas na praia de Ipanema, totalmente desnorteados, em estado alterado de consciência.

Um deles caiu na areia da praia e ficou desacordado. O motorista do táxi confirmou o trajeto, e as vítimas reconheceram formalmente as autoras na delegacia.

Na denúncia, o MPRJ solicita ainda que as acusadas indenizem cada vítima em R$ 30 mil por danos materiais e morais.