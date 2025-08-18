Topo

Notícias

Moraes rejeita novo recurso e mantém 14 anos de prisão para 'Débora do batom'

São Paulo

18/08/2025 15h00

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), rejeitou mais um recurso da cabeleireira Débora Rodrigues dos Santos para tentar reverter sua condenação ou reduzir a pena.

Débora foi condenada a 14 anos de prisão por ter pichado com batom a frase "Perdeu, mané" na estátua da Justiça, escultura que fica em frente ao edifício do STF, durante os atos golpistas de 8 de Janeiro de 2023.

A defesa alegou que a cabeleireira pensou que "estava apenas exercendo um ato simbólico" e não sabia que estava cometendo um crime.

"Ressalta-se ainda que a acusada pensou que estava apenas exercendo o seu direito à livre manifestação, que é direito constitucional", diz um trecho do recurso.

O advogado Hélio Garcia Ortiz Júnior, que representa a cabeleireira, também argumentou que Débora "não sabia que ao passar batom em uma estátua" poderia levar às acusações de golpe de Estado e associação criminosa armada.

"Ainda, importante destacar que os manifestantes que se excederam não tinham nenhum apoio dos militares ou de qualquer parlamentar, ou seja, era impossível a consumação do suposto delito", sustenta a defesa.

O advogado pediu a absolvição parcial, como defendeu o ministro Luiz Fux, que defendeu uma pena de 1 ano e seis meses para Débora, ou, em alternativa, a redução da sentença da cabeleireira, com base no voto do ministro Cristiano Zanin, que propôs uma pena de 11 anos.

O pedido foi baseado em um artigo do Regimento Interno do STF que permite recurso se uma condenação não é unânime. A defesa apresentou o chamado "embargo infringente" para tentar fazer o tribunal reavaliar a sanção.

Em sua decisão, Moraes argumentou que esse tipo de recurso só é possível se houver pelo menos dois votos pela absolvição do réu e que o voto de Zanin foi apenas uma divergência sobre o tamanho da pena, mas não sobre a condenação.

A frase "Perdeu, mané" é uma referência à resposta que o ministro Luís Roberto Barroso, presidente do STF, deu a um bolsonarista que o abordou em Nova York contestando a derrota do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) nas eleições de 2022.

O julgamento da cabeleireira gerou a primeira deserção a Moraes na Primeira Turma do STF. Foi a primeira vez que um ministro discordou publicamente do relator das ações do plano de golpe e do 8 de Janeiro. Aliados de Bolsonaro interpretaram o voto de Fux como um sinal de que o ministro também vai divergir no julgamento do ex-presidente, marcado para os dias 2 a 12 de setembro.

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Notícias

Trump diz que ligará para Putin após reunião com Zelenskiy

Ismael Zambada, cofundador do cartel Sinaloa, deve se declarar culpado em Nova York

Governo do Panamá espera fechar acordo para retomada de empresa americana

Moraes rejeita novo recurso e mantém 14 anos de prisão para 'Débora do batom'

Filho mais velho da princesa Mette-Marit da Noruega é acusado de quatro estupros

Lula defende regulação de redes e diz que mundo enfrenta cenário em que rivalidades se agravam

'Parque de Diamantes': mulher encontra pedra preciosa de 2 quilates nos EUA

Trump rejeita novamente cessar-fogo imediato na Ucrânia durante reunião com Zelensky

Trump diz que EUA podem tentar negociar fim da crise na Ucrânia sem cessar-fogo

Zelensky 'agradece' a Trump por seus esforços para acabar com a guerra na Ucrânia

Trump diz acreditar que Putin quer fim da guerra na Ucrânia