Topo

Notícias

Moraes é 'comprometido com sistema constitucional brasileiro', elogia Temer

Temer acha improvável revisão do foro privilegiado -
Temer acha improvável revisão do foro privilegiado
do UOL

Do UOL, em São Paulo

18/08/2025 15h21

O ex-presidente Michel Temer elogiou hoje a forma como Alexandre de Moraes, ministro do STF (Supremo Tribunal Federal), tem conduzido o julgamento de Jair Bolsonaro (PL) por tentativa de golpe.

O que aconteceu

"O STF tem que agir como está agindo", disse ex-presidente. A fala se refere ao posicionamento dos ministros em defesa de Moraes, após as sanções americanas. Para Temer, ele "não fez mais do que cumprir texto constitucional".

Temer definiu como "quase inútil" a iniciativa da oposição de ocupar as mesas da Câmara e do Senado no começo do mês. Segundo ele, o debate entre parlamentares pode ser acirrado, mas nunca deve ganhar "contornos físicos".

"STF vai examinar com tranquilidade que o caso merece", diz Temer sobre julgamento de tentativa de golpe. O ex-presidente afirmou que a produção de provas no caso foi "ampla". As declarações ocorreram em almoço promovido hoje pelo IASP (Instituto dos Advogados de São Paulo.

Para o ex-presidente da República, "o Brasil tem que ser um estado multilateralista". Na fala de 20 minutos, o ex-presidente defendeu que a Constituição brasileira é pautada pela solução de conflitos por via pacífica nos diferentes âmbitos.

Para Temer, política brasileira não vive polarização — mas sim radicalização. Ele criticou o cenário que, na sua opinião, coloca "brasileiros contra brasileiros".

"Meu café ainda está quente"

Presenças ilustres no almoço do Iasp foram alvo de brincadeira do ex-presidente. Temer disse não ter "poder nenhum", mas saudou as presenças do criminalista Antonio Mariz, jurista Ives Gandra Martins e de Fábio Prieto, secretário de Justiça do Estado de São Paulo — entre outras personalidades. "Eu não tenho poder nenhum, absolutamente nenhum. Mas vindo aqui e vendo tanto gente eu digo: acho que meu café ainda está quente."

Temer não considera "improvável" que regra do foro privilegiado seja revista. Em entrevista recente, o ex-presidente defendeu que o tema seja objeto de discussão no Congresso.

No fim de julho, Temer criticou tarifaço de Donald Trump a produtos brasileiros. Em vídeo divulgado nas redes sociais, o ex-presidente disse que a medida era "despropositada".

As mais lidas agora

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Notícias

OAB-PR pede autocrítica e autocontenção do STF para 'evitar desvios autoritários'

Balança comercial tem superávit de US$ 1,090 bilhão na 3ª semana de agosto

"Ele tem aquele espírito competitivo argentino", diz Alonso sobre Mastantuono

Zelenskiy se reúne com Trump na Casa Branca para encontro decisivo

São Paulo de demolições e restaurações

"A bola está no campo de Israel", diz mediador egípcio sobre plano de trégua em Gaza aceito pelo Hamas

Moraes é 'comprometido com sistema constitucional brasileiro', elogia Temer

Peixe BR: tarifaço fará exportação de tilápia praticamente zerar no 2º semestre

Trump diz que ligará para Putin após reunião com Zelenskiy

Ismael Zambada, cofundador do cartel Sinaloa, deve se declarar culpado em Nova York

Governo do Panamá espera fechar acordo para retomada de empresa americana