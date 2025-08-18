Moraes é 'comprometido com sistema constitucional brasileiro', elogia Temer

O ex-presidente Michel Temer elogiou hoje a forma como Alexandre de Moraes, ministro do STF (Supremo Tribunal Federal), tem conduzido o julgamento de Jair Bolsonaro (PL) por tentativa de golpe.

O que aconteceu

"O STF tem que agir como está agindo", disse ex-presidente. A fala se refere ao posicionamento dos ministros em defesa de Moraes, após as sanções americanas. Para Temer, ele "não fez mais do que cumprir texto constitucional".

Temer definiu como "quase inútil" a iniciativa da oposição de ocupar as mesas da Câmara e do Senado no começo do mês. Segundo ele, o debate entre parlamentares pode ser acirrado, mas nunca deve ganhar "contornos físicos".

"STF vai examinar com tranquilidade que o caso merece", diz Temer sobre julgamento de tentativa de golpe. O ex-presidente afirmou que a produção de provas no caso foi "ampla". As declarações ocorreram em almoço promovido hoje pelo IASP (Instituto dos Advogados de São Paulo.

Para o ex-presidente da República, "o Brasil tem que ser um estado multilateralista". Na fala de 20 minutos, o ex-presidente defendeu que a Constituição brasileira é pautada pela solução de conflitos por via pacífica nos diferentes âmbitos.

Para Temer, política brasileira não vive polarização — mas sim radicalização. Ele criticou o cenário que, na sua opinião, coloca "brasileiros contra brasileiros".

"Meu café ainda está quente"

Presenças ilustres no almoço do Iasp foram alvo de brincadeira do ex-presidente. Temer disse não ter "poder nenhum", mas saudou as presenças do criminalista Antonio Mariz, jurista Ives Gandra Martins e de Fábio Prieto, secretário de Justiça do Estado de São Paulo — entre outras personalidades. "Eu não tenho poder nenhum, absolutamente nenhum. Mas vindo aqui e vendo tanto gente eu digo: acho que meu café ainda está quente."

Temer não considera "improvável" que regra do foro privilegiado seja revista. Em entrevista recente, o ex-presidente defendeu que o tema seja objeto de discussão no Congresso.

No fim de julho, Temer criticou tarifaço de Donald Trump a produtos brasileiros. Em vídeo divulgado nas redes sociais, o ex-presidente disse que a medida era "despropositada".