Moody's põe rating 'Ba2' da Eldorado em revisão para possível rebaixamento, por alta da dívida

18/08/2025 17h45

A Moody's Ratings anunciou nesta segunda-feira, 18, que colocou em revisão para possível rebaixamento o rating corporativo de família (CFR) "Ba2" da Eldorado Brasil Celulose S.A. Até então, a perspectiva atribuída à companhia era estável.

Segundo a agência, a decisão reflete um aumento significativo da dívida bruta e da alavancagem da Eldorado após a recente consolidação acionária, o que resultou em "uma estrutura de capital desequilibrada e risco de refinanciamento maior, dado o perfil de curto prazo da nova dívida emitida".

A Moody's destacou ainda que houve "uma mudança fundamental no perfil de risco da Eldorado, impulsionada por um aumento acentuado da dívida sem uma melhoria correspondente no desempenho operacional que pudesse reforçar a geração de caixa". A liquidez também piorou com a venda de ativos florestais, que reduziu fontes alternativas de financiamento.

O processo de revisão se concentrará na capacidade da companhia de "fortalecer sua estrutura de capital reduzindo a alavancagem abaixo do gatilho de rebaixamento de 4,0x e executando seu plano de gestão de passivos para melhorar a liquidez e mitigar o risco de refinanciamento". A expectativa é que a Eldorado implemente uma estratégia abrangente até o fim de 2025, incluindo a utilização de recursos da monetização de ativos para pré-pagamento de dívidas e acesso a mercados locais e internacionais.

Para a Moody's, riscos de governança seguem centrais na avaliação, em razão da "propriedade concentrada e do maior apetite por risco".

A agência ressaltou que a emissão de dívida foi substancial e que há "desconexão entre a alavancagem projetada até 2026 e a política financeira declarada pela empresa". Isso pode limitar iniciativas de crescimento, como a expansão para uma segunda linha de produção.

