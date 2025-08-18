Ministério Público de São Paulo denuncia prefeito de SBC por corrupção

O Ministério Público de São Paulo ofereceu hoje denúncia contra Marcelo Lima (Podemos), prefeito de São Bernardo do Campo, após ele ser alvo de uma operação da PF (Polícia Federal) na última quinta (14).

O que aconteceu

Além de Lima, outras nove pessoas foram denunciadas. Entre elas, estão o vereador Danilo Ramos (presidente da Câmara Municipal), o suplente de vereador Ary Oliveira e Paulo Iran Costa, apontado como operador da organização criminosa.

Denúncia acusa grupo de "desvio de recursos por meio de empresas que mantêm vínculos formais com a prefeitura e a Fundação ABC". Os alvos do documento são acusados de organização criminosa, corrupção e lavagem de dinheiro.

Estimativa é que esquema criminoso tenha causado dano de R$ 16 milhões à Prefeitura de São Bernardo do Campo. Saúde e limpeza são algumas das áreas com contratos fraudados desde 2022, de acordo com os promotores.

Se condenados, denunciados podem cumprir penas que vão de 3 a 10 anos de prisão. Além disso, há previsão de pagamento de multa.

Esquema de corrupção em SBC teria estratégia para burlar Coaf, segundo PF. Iran realizou 25 depósitos de R$ 2.000. Em uma outra transferência, o servidor teria dividido o valor de R$ 100 mil em quatro operações. "Os registros revelam uma estratégia para ocultar as transações", diz relatório da investigação.

Prefeitura de SBC fechou em maio contrato de R$ 21 milhões com investigado. O termo de aditamento assinado com a Boa Hora Central de Tratamento de Resíduos LTDA estendeu um contrato originalmente assinado em 2020 até 19 de maio do ano que vem. A empresa pertence a Beto Peralta, alvo da operação da última quinta.