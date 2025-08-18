Mercado passa a ver inflação abaixo de 5% este ano pela 1ª vez desde janeiro, mostra Focus

SÃO PAULO (Reuters) - Analistas consultados pelo Banco Central passaram a ver a inflação abaixo de 5% em 2025 pela primeira vez desde o início de janeiro, de acordo com a pesquisa Focus divulgada pelo Banco Central nesta segunda-feira.

O levantamento, que capta a percepção do mercado para indicadores econômicos, apontou que a expectativa para a alta do IPCA este ano caiu a 4,95%, de 5,05% na semana anterior, na 12ª semana seguida de recuo na expectativa.

Apesar do recuo, a previsão mediana do mercado ainda segue acima da meta oficial para a inflação, que é de 3,00%, sempre com margem de tolerância de 1,5 ponto percentual para mais ou menos.

Em julho, o IPCA subiu 0,26%, resultado que ficou abaixo da expectativa em pesquisa da Reuters de alta de 0,37%. Em 12 meses, o índice passou a subir 5,23%.

Para 2026 a projeção para a inflação no Focus foi a 4,40%, de 4,41% antes.

A pesquisa semanal com uma centena de economistas mostrou ainda que não houve mudança no cenário para a taxa básica de juros, com a Selic calculada em 15% em 2025 e em 12,50% no próximo ano.

Para o Produto Interno Bruto (PIB), as estimativas de crescimento no Focus seguiram em 2,21% para este ano e 1,87% em 2026.

Veja abaixo as principais projeções do mercado para a economia brasileira, de acordo com a pesquisa semanal do BC com cerca de 100 instituições financeiras:

Expectativas de mercado 2025 2025

2026 2026

Mediana Há 1 Hoje Há 1 Hoje

semana semana

IPCA (%) 5,05 4,95 4,41 4,40

PIB (%) 2,21 2,21 1,87 1,87

Dólar (fim de período-R$) 5,60 5,60 5,70 5,70

Selic (fim de período-% a.a.) 15,00 15,00 12,50 12,50

Preços administrados (%) 4,71 4,72 4,17 4,18

Conta corrente (US$ bi) -62,00 -63,70 -61,70 -61,80

Balança comercial (US$ bi) 65,00 65,00 69,00 68,40

IDP (US$ bi) 70,00 70,00 70,00 70,00

Dívida líquida pública (%/PIB) 65,80 65,80 70,15 70,10

(Por Camila Moreira)