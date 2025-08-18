Adolescente faz vídeo em apoio a Hytalo Santos e critica pai; mãe publica

Uma das adolescentes de mais destaque da "Turma do Hytalo" divulgou um vídeo defendendo o influenciador. Com denúncias de agressão contra seu pai biológico, registro foi publicado pela mãe da jovem hoje no Instagram.

O que aconteceu

Adolescente de 17 anos relata violência doméstica de pai biológico. "Eu sofri muito na minha infância. Tive um pai... um pai não, tive um genitor agressivo na minha infância, que batia na minha mãe e batia em mim", afirmou. O pai biológico da jovem é crítico à exposição dela na internet.

Jovem diz que sua vida mudou aos nove anos, quando conheceu Hytalo Santos. "Ele foi o meu refúgio, ele me apresentou Deus e me mostrou que eu tinha um amor de pai. Eu não seria nada sem ele. Conheci amor, carinho e tive a presença real de um pai", disse a menina no vídeo divulgado pela mãe.

Influenciadora mirim também negou acusações contra Hytalo. O influenciador e seu marido, Israel Natã Vicente, foram presos na última sexta-feira, em Carapicuíba, na grande São Paulo. Eles são acusados de exploração e exposição de menores.

Hoje, ver tudo o que acontece com ele, me machuca muito. Eu sei o que ele foi e é para mim, eu sei da verdade dele. Ele não faz nada disso que estão falando: que explora criança, que dá bebida para criança. Ele não faz nada disso. A única coisa que ele faz é dar amor e carinho, e ajudar as pessoas.

Adolescente que atuava em vídeos com Hytalo Santos

Entenda o caso

Hitalo José Santos Silva, conhecido como Hytalo Santos, virou assunto após ser exposto pelo youtuber Felca como alguém que explora menores. O vídeo de 50 minutos, intitulado "adultização", já tem mais de 45,6 milhões de visualizações.

Felca expôs o influenciador mostrando vídeos em que adolescentes fazem danças sensuais. Em seus vídeos para o canal do YouTube, Hytalo exibe os menores se beijando, faz perguntas como "já pulou a cerca?"," já pegou mais de quatro na balada?" e "já sentiu vontade de ficar com pai, mãe, primo ou tio de um amigo?".

Hytalo tem 28 anos e nasceu em Cajazeiras, na Paraíba. Desde 2020, ele produz vídeos para o YouTube com a "Turma do Hytalo", um grupo de menores de idade que ele chama de "filhos". Sua conta no Instagram tinha mais de 17 milhões de seguidores.

Influenciador presenteava os menores e suas famílias. Nas redes sociais, ele postava vídeos das crianças recebendo presentes como iPhones, além de exibir os familiares o agradecendo pelo pagamento de contas como aluguel e mensalidade escolar.

Em 2024, seu Instagram foi uma das contas com maior engajamento no Brasil. Segundo a empresa de monitoramento de redes Zeeng, ele foi a 4ª figura pública do Brasil com mais engajamento no segundo trimestre de 2024, atrás apenas de Neymar, Vini Jr. e MC Ryan.

Hytalo Santos é investigado pela exposição de adolescentes a conteúdos com conotação sexual para obter lucro. Ele também é suspeito de cometer crimes de tráfico humano e exploração sexual infantil.

Influenciador foi derrubado das redes sociais e proibido de contato com menores de 18 anos. A proibição aconteceu após pedido do MP da Paraíba, em uma ação civil pública. As investigações começaram no final de 2024 após denúncias de vizinhos.