Manifestantes atacam sede do partido no poder na Sérvia

18/08/2025 19h22

Manifestantes que reivindicam a realização de eleições antecipadas na Sérvia atacaram nesta segunda-feira (18) escritórios do partido do presidente Aleksandar Vucic, antes de serem dispersados pela polícia, testemunhou um fotógrafo da AFP.

Os protestos contra o governo, que ocorrem desde novembro de 2024, tornaram-se violentos na última semana. Os manifestantes, às vezes encapuzados, danificaram ou destruíram escritórios do Partido Progressista Sérvio (SNS) nos últimos dias, principalmente em Belgrado, Novi Sad e Valjevo.

Após uma noite de domingo tranquila, milhares de manifestantes tomaram as ruas de Belgrado e outras cidades na noite desta segunda-feira. A polícia conteve os manifestantes que lançaram pedras e granadas de efeito moral contra o escritório do SNS em Belgrado.

Os protestos na Sérvia têm sido frequentes desde o colapso de um bloco de concreto na estação ferroviária de Novi Sad, que deixou 16 mortos em novembro de 2024.

Os manifestantes, em sua maioria estudantes, exigiam inicialmente uma investigação transparente da tragédia, responsabilizando a corrupção pelo ocorrido. Desde maio, também pedem eleições antecipadas, o que o presidente Vucic rejeitou, ao apontar que os protestos fazem parte de um plano estrangeiro para derrubá-lo.

