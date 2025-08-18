Topo

Maduro anuncia mobilização de 4,5 milhões de milicianos ante 'ameaças' dos EUA

18/08/2025 22h03

O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, anunciou nesta segunda-feira a mobilização de 4,5 milhões de milicianos em resposta ao que chamou de "ameaças" dos Estados Unidos, que aumentaram a recompensa por informações que levem à captura do venezuelano e lançaram uma operação antidrogas com militares no Caribe.

"Vou ativar nesta semana um plano especial para garantir a cobertura, com mais de 4,5 milhões de milicianos, de todo o território nacional, milícias preparadas, ativadas e armadas", anunciou Maduro em ato transmitido pela TV, ao ordenar "tarefas" perante "a renovação das ameaças" dos Estados Unidos contra a Venezuela.

