Macron propõe reunião quadripartite sobre Ucrânia, incluindo Europa

18/08/2025 18h07

(Reuters) - O presidente francês, Emmanuel Macron, em conversas de paz com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, o presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskiy, e outros líderes da União Europeia nesta segunda-feira, propôs uma futura reunião quadripartite sobre a Ucrânia que incluiria a Europa.

Ele disse que a ideia de uma reunião trilateral -- envolvendo os Estados Unidos, a Rússia e a Ucrânia -- é "muito importante, porque essa é a única maneira de resolver o problema", mas sugeriu que a Europa também deveria estar envolvida, sem especificar quem deveria falar pela Europa.

"Como acompanhamento, precisaríamos da reunião quadrilateral, porque quando falamos de garantias de segurança, falamos de toda a segurança do continente europeu", disse Macron, de acordo com uma transcrição da reunião feita pela imprensa. "É por isso que estamos todos unidos aqui com a Ucrânia."

A reunião desta segunda-feira na Casa Branca também contou com a presença dos líderes de Reino Unido, Alemanha, Itália, Finlândia, União Europeia e Otan, que viajaram a Washington para demonstrar solidariedade à Ucrânia e pressionar por fortes garantias de segurança para o país em qualquer acordo pós-guerra.

(Reportagem de Elisabeth Pineau)

