Topo

Notícias

'Má vontade' em negociar partiu dos EUA, não do Brasil, afirma Haddad

São Paulo

18/08/2025 10h39

São Paulo, 18 - O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, reforçou nesta segunda-feira, 18, que houve "má vontade" por parte dos Estados Unidos em relação às negociações sobre o tarifaço imposto ao Brasil. Haddad explicou que recebeu um convite do secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, o convocando para uma reunião sobre essa negociação. O ministro disse que resolveu divulgar que houve esse convite para "dissipar" qualquer dúvida sobre o Brasil estar disposto a negociar com os EUA. "Eu sabia que, ao divulgar essa notícia, nós corríamos o risco de fazer com que a extrema direita se mobilizasse nos EUA para reverter a situação. Mas ficaria demonstrado que a responsabilidade de a reunião não ocorrer, não seria do Brasil", detalhou o ministro, durante participação no seminário "Brazil 2030: Fostering Growth, resilience and productivity", organizado pelo Financial Times e a CNBC, em São Paulo. Com isso, Haddad frisou que, agora, o Brasil possui documentos oficiais que deixam claro que o País estava disposto a negociar. O ministro também destacou que, com o tarifaço, os EUA quiseram impor ao Brasil uma situação inegociável e inconstitucional, que seria o Executivo brasileiro interferir em questões do Judiciário, em referência ao julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro.

As mais lidas agora

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Notícias

Por que a roupa de Zelensky pode definir reunião com Trump

Cidade termal fantasma devastada pela corrupção volta à vida na Romênia

Milhares de palestinos deixam Cidade de Gaza com medo de ofensiva israelense

'Gerencia vitória russa': a imagem de Trump após reunião com Putin

Escritora irlandesa Sally Rooney anuncia que doará parte de seus direitos autorais à Palestina Action

Josias: Entrevista de Moraes é para Trump ler e família Bolsonaro chorar

Lula recebe telefonema de Putin para compartilhar informações sobre reunião com Trump

Haddad diz que comércio entre Brasil e EUA tende a cair ainda mais

'Má vontade' em negociar partiu dos EUA, não do Brasil, afirma Haddad

Ciclone extratropical se forma no Sul do País e eleva risco de tempestades severas

Novas chuvas de monção deixam mais de 20 mortos no Paquistão