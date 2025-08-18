Lula fala em ameaça à sociedade e defende regulação das redes a equatoriano

O presidente Lula (PT) voltou a pregar a regulação das redes sociais e das big techs em encontro com o presidente do Equador, Daniel Noboa, hoje no Palácio do Planalto.

O que aconteceu

"Nossas sociedades estarão sob constante ameaça sem regulação das big techs", afirmou o presidente. Em sua fala, ele defendeu ainda a união no combate ao crime organizado e ao crime digital e o fortalecimento do comércio bilateral frente às tarifas dos Estados Unidos.

Lula pediu ajuda de Noboa com o tema. "Esse é o grande desafio contemporâneo de todos os Estados. As redes digitais não devem ser terras sem lei, em que é possível atentar impunemente contra a democracia, incitar o ódio e a violência", continuou o petista.

Regulamentar big techs é debatido desde o início do governo. Como o UOL mostrou, há pelo menos dois projetos, um do Ministério da Justiça e outro do Ministério da Fazenda, que propõem regras para as empresas de tecnologia e que deverão ganhar mais atenção, embora governistas apontem uma forte resistência no Congresso.

O tema ganhou tração na semana passada, após viralizar um vídeo do youtuber Felca, como é conhecido Felipe Bressanim. Ele denunciou casos de "adultização" e exploração de menores de idade nas redes sociais.

Conservador, Noboa anuiu às falas de Lula. Movimento semelhante tem ocorrido no Brasil, com a pauta unindo direita e esquerda. "Erradicar a exploração sexual de crianças e de adolescentes é uma imposição moral e uma obrigação do poder público", afirmou o presidente.

Regulação com duas frentes

O Planalto pretende enviar propostas ainda nesta semana. Segundo interlocutores do Planalto, ele deverá ser "mais amplo" e voltado à "proteção da família", complementar ao que está em votação na Câmara, como tem trabalhado o Ministério da Justiça desde que o ministro Ricardo Lewandowski assumiu o comando da pasta.

Os detalhes ainda precisam ser alinhados. Lula se reuniu com ministros, incluindo Lewandowski, Jorge Messias (AGU), Vinicius de Carvalho (CGU), Gleisi Hoffmann (Relações Institucionais) e a Casa Civil, para debater o assunto nesta tarde. Outras reuniões deverão ser feitas até que se chegue à proposta final.

O projeto da Justiça mira a responsabilização civil de atos ilícitos nas plataformas. A ideia é voltada à "defesa da família": trazer para o ambiente digital regras de direito do consumidor que já valem para a vida comum e concentrar o debate em crimes contra crianças, adolescentes, a família e a saúde, como golpes e casos de exploração sexual, por exemplo.

A proposta da Fazenda foca na concorrência. Batizado de "PL Concorrencial", o projeto, elaborado pela Secretaria de Reformas Econômicas, visa estabelecer regras antitruste para as big techs em prol de "garantir competitividade", num setor repleto de gigantes internacionais, e alinharia o país às regras da OCDE (Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico). O controle seria feito pelo Cade (Conselho Administrativo de Defesa Econômica).