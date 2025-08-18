Topo

Lula recebe telefonema de Putin para compartilhar informações sobre reunião com Trump

18/08/2025 10h43

(Reuters) - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebeu telefonema do presidente da Rússia, Vladimir Putin, nesta segunda-feira, informou o Palácio do Planalto.

De acordo com nota, Putin compartilhou com Lula informações sobre a reunião que teve com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, na sexta-feira, no Alasca, que o líder russo avaliou como positiva.

"O presidente Lula agradeceu o telefonema e reafirmou o apoio do Brasil a todos os esforços que conduzam a uma solução pacífica para o conflito entre Rússia e Ucrânia", informou a nota do Planalto.

(Por Tatiana Ramil, em São Paulo)

