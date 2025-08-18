Topo

Notícias

Líderes da UE terão videoconferência sobre a Ucrânia na terça-feira

18/08/2025 12h52

Os 27 dirigentes da UE terão uma videoconferência na terça-feira para abordar as reuniões organizadas nesta segunda (18) na Casa Branca sobre a Ucrânia, anunciou o presidente do Conselho Europeu, António Costa.

"A União Europeia continuará trabalhando com os Estados Unidos a favor de uma paz duradoura, que preserve os interesses vitais da Ucrânia e da Europa na questão da segurança", informou no X o dirigente, que preside a instituição que reúne os chefes de Estado e de governo da UE.

cjc/jca/thm/eg/mb/jmo/mvv

© Agence France-Presse

As mais lidas agora

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Notícias

Ataques russos deixam 14 mortos na Ucrânia antes de reunião em Washington

Importação chinesa de milho cai 95% em julho, diz Gacc; trigo cede 48%

Passageiros relatam atrasos em voos no Aeroporto de Florianópolis

Egito está pronto para participar de força internacional para Gaza sob mandato da ONU

Times Square, em Nova York, é esvaziada após suspeita de bomba

Lassana Diarra pede 65 milhões de euros em processo contra Fifa e Federação Belga

Por que o presidente da Finlândia chama a atenção entre os líderes que negociam a paz na Ucrânia?

'É agradável passar por isso? Claro que não', diz Moraes a jornal dos EUA sobre sanções

Líderes da UE terão videoconferência sobre a Ucrânia na terça-feira

PM faz operação no Rio; traficantes sequestram ônibus para uso em barricada

Guatemala acolhe 100 mexicanos que fogem de traficantes