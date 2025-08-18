Líderes da UE terão videoconferência sobre a Ucrânia na terça-feira
Os 27 dirigentes da UE terão uma videoconferência na terça-feira para abordar as reuniões organizadas nesta segunda (18) na Casa Branca sobre a Ucrânia, anunciou o presidente do Conselho Europeu, António Costa.
"A União Europeia continuará trabalhando com os Estados Unidos a favor de uma paz duradoura, que preserve os interesses vitais da Ucrânia e da Europa na questão da segurança", informou no X o dirigente, que preside a instituição que reúne os chefes de Estado e de governo da UE.
