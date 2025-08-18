Lei contra 'adultização' nas redes ameaça rachar a direita

Dividida em grupos com visões diferentes sobre projetos que combatem a "adultização" nas redes, a direita no Congresso ameaça rachar.

O que aconteceu

Uma ala da oposição enxerga "censura" nas propostas. Os parlamentares são contra que redes sociais como Instagram, TikTok e Facebook sejam obrigadas a remover de forma imediata postagens que sejam alvo de denúncias. Também não aceitam que sejam responsabilizadas por manter no ar conteúdos criminosos.

O grupo mais radical da direita transformou o assunto em pauta ideológica. Seus integrantes alegam que o governo está se aproveitando da "adultização" para regulamentar as plataformas e instituir a censura no Brasil com o objetivo de calar a oposição.

A outra ala encara o assunto de forma técnica. Eles consideram que é possível aprovar uma lei que retire pedofilia e exploração sexual de crianças e adolescentes das redes sociais sem que a porta para a censura seja aberta.

Na prática, a disputa é se a remoção imediata de postagens de determinados conteúdos dá margem à censura. Os radicais da direita, grupo composto por bolsonaristas raiz e evangélicos, acreditam que sim e estão adiando a votação de propostas sobre o assunto há pelo quatro anos.

Michelle compartilha post de Damares a favor de lei para proteger crianÃ§as e adolescentes Imagem: ReproduÃ§Ã£o Instagram

A parte técnica da oposição espera discussões públicas. Parlamentares desta ala têm expectativa de serem alvo de termos virulentos e de discursos agressivos nos embates no Congresso Nacional e nas redes sociais.

Divergências da oposição sobre o tema já aconteceram no passado. A disputa não ganhou notoriedade porque a exploração de crianças e adolescentes nas redes sociais não estava em destaque.

A senadora Damares Alves (Republicanos-DF) chegou a ser chamada de "centrão". O motivo foi ela apresentar uma proposta que torna crime manter perfis anônimos nas redes sociais, o que dificultaria as investigações em casos de cometimento de crimes contra crianças e adolescentes.

Usar essa justa repulsa à exploração infantil como pretexto para colocar censura generalizada nas redes é de uma cara de pau sem tamanho do governo e da esquerda. Mas não pensem que vão nos constranger e manipular com isso, pois não vão. — Ricardo Salles (@rsallesmma) August 13, 2025

Perda de oportunidade

Existe uma tentativa de votar um projeto na próxima semana. O presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), quer levar a plenário uma proposta que já passou pelo Senado e vira lei se aprovada pelos deputados.

A oposição trabalha para adiar a votação. A situação será resolvida na reunião de líderes de partidos que está marcada para amanhã pela manhã e também testará o prestígio de Motta após o motim da direita.

Assunto ganhou notoriedade depois de denúncia do influenciador Felca Imagem: Divulgação/YouTube

A esquerda vê hesitação. A deputada Duda Salabert (PDT-MG) afirma que quanto mais o tempo passa, menos clamor popular existe e isto facilita a tarefa da oposição em adiar mais uma vez a criação de uma lei contra a "adultização".

Ela considerou um erro não votar o projeto que veio do Senado. A parlamentar tem duvidas sobre a eficácia de outra medida adotada por Motta.

O presidente da Câmara também criou um grupo de trabalho. Haverá participação de especialistas, avaliação dos mais de 60 projetos que tratam do tema e uma proposta será entregue no prazo de um mês.